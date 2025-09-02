Desamparados y con el techo roto: así vive la familia de Loan a más de un año de su desaparición

A pesar de que se rumoreaba que la familia de Loan Danilo Peña había recibido donaciones millonarias, ahora se supo que todavía viven en condiciones precarias.

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la investigación continúa y las miradas se posan en el entorno familiar del niño. La abuela Catalina generó revuelo con sus declaraciones sobre el menor, mientras que la situación económica de la familia es preocupante.

¿Qué dijo la abuela de Loan sobre el paradero del niño? En una declaración reciente, la abuela de Loan, Catalina, aseguró que a su nieto "lo vendieron". Esta declaración complica a la familia en medio de la investigación.

Mientras tanto, se rumorea que la familia recibió una importante donación de dinero, con cifras que van desde los 170 millones a los 300 millones de pesos. Sin embargo, la información proporcionada por el periodista Rafael Palacios pone en duda que estas sumas hayan sido efectivas o que hayan impactado en la vida diaria de la familia.

¿Cuál es la situación económica de la familia de Loan? A pesar de aquellas versiones, el comunicador, en diálogo con Chiche Gelblung, afirmó que el nivel de vida de la familia "es el mismo". Como ejemplo, reveló que el papá y un hermano de Loan estaban arreglando el techo de la casa de la abuela, que estaba roto. Esto sugiere que la familia no recibió la ayuda prometida y que las donaciones, si existieron, no han cambiado su situación.

Loan Peña es buscado desde el 13 de junio. Foto: familia Peña Loan Peña es buscado desde el 13 de junio. Foto: familia Peña