Vehículos robados y droga para la venta: los secuestros policiales en el Gran Mendoza

Operativos preventivos en el Gran Mendoza permitieron frenar situaciones delictivas en tres departamentos: Las Heras , Ciudad de Mendoza y Guaymallén . Entre los casos se detuvo a un hombre por narcomenudeo , con más de 60 envoltorios de cocaína, y se recuperaron motocicletas y un automóvil robados.

Los efectivos que actuaron en las distintas situaciones fueron los correspondientes al Cuerpo Motorizado de Prevención , la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y la Unidad Motorizada de Acción Rápida ( UMAR ).

En el municipio lasherino el Cuerpo Motorizado de Prevención actuó en dos hechos que terminaron en la retención de motocicletas que presentaban irregularidades.

Primero, se intervino en el cruce de las calles 9 de Julio y Pellegrini . Allí, los uniformados alertaron la presencia de individuos manipulando una motocicleta Yamaha FZ 150cc que carecía de patente. Al revisar el vehículo, el número de motor permitió conocer que tenía pedido de secuestro por robo agravado .

Luego, entre las calles La Totora y Aristóbulo del Valle , el mismo ente retuvo otras dos motocicletas porque quienes las usaban estaban circulando sin la documentación correspondiente. Una Zanella ZB110 que estaba falta de seguro obligatorio, y una Keller KN110 que circulaba sin licencia.

moto secuestro Moto recuperada en el Gran Mendoza.

Un auto recuperado en Guaymallén

Un auto Volkswagen Gol fue hallado en Guaymallén con irregularidades en su documentación. Precisamente, el grabado del cristal no coincidía con la documentación. Tras una breve verificación se supo que el rodado contaba con pedido de secuestro, también por hurto agravado.

auto secuestro Automovil recuperado en Guaymallén.

Hombre aprehendido por tenencia de drogas en Ciudad

Por último, se notificó la aprehensión de un hombre de 38 años, en la calle Los Paraísos, por llevar consigo más de 60 envoltorios de papel con cocaína. La intervención la efectuó personal de la UMAR. Tanto el sujeto, como la droga, fueron trasladados a la Comisaria Sexta.