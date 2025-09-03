Cortan la Ruta 7 en Uspallata tras impactante siniestro vial: un camión cayó al río

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.196, entre Polvaredas y Punta de Vacas. El conductor sobrevivió al impacto.

La Ruta 7 quedó cortada en Uspallata mientras se realizaban las tareas de rescate y asistencia (foto ilustrativa).

Un grave siniestro vial se registró este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.196, en la zona del Puente de Río Colorado, entre Polvaredas y Punta de Vacas, en alta montaña. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata, un camión perdió el control y cayó al cauce del río.

El conductor del vehículo, pese a la violencia del accidente, fue rescatado con vida. Personal de emergencias, bomberos y servicios de asistencia se desplazaron rápidamente al lugar para trabajar en las maniobras de auxilio y en la contención de la situación.

Tras el accidente, la ruta permanecía cortada Debido al operativo, la Ruta 7 permanecía cortada en Uspallata, en el sentido hacia Chile, lo que genera demoras en el tránsito internacional. Las autoridades pidieron a los conductores circular con extrema precaución por la zona y aguardar la habilitación, ya que la ruta constituye el principal corredor hacia el vecino país.

Hasta el momento no se informaron más personas involucradas en el siniestro. Se investigan las causas que derivaron en la caída del camión al río.