Tragedia en Lavalle: dos personas fueron atropelladas y una de ellas murió

Se trata de una mujer de 32 años, que falleció en el lugar tras ser embestida por una camioneta. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

La justicia investiga las circunstancias del accidente que dejó una víctima fatal y un herido.

Una mujer de 32 años murió tras un accidente vial en Lavalle en el que otro hombre resultó herido, luego de ser atropellados por una camioneta mientras caminaban por calle La Administración, a la altura del barrio Unión y Fuerza. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando las víctimas fueron embestidas en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima fatal fue identificada como Laura Fabiana Villegas, con domicilio en Las Heras. Su acompañante, Gonzalo Gastón Gatica, de 37 años, resultó herido con politraumatismos y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Qué se sabe del accidente fatal en Lavalle El vehículo involucrado fue una Volkswagen Amarok, conducida por Cristian Marcelo Navarro, de 44 años, domiciliado en Lavalle. Según el parte policial, Navarro circulaba en la misma dirección que los peatones cuando, por motivos que se investigan, los impactó. El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo, con 0,0 g/l de alcohol en sangre.

accidente1 El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia. Gentileza

Villegas recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, pero no respondió y su deceso fue constatado por el médico de guardia. En tanto, Policía Científica trabajó en la escena y el caso quedó bajo la intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.