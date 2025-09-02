Las 18 empresas que se presentaron para construir una nueva ruta en Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llamó a licitación en agosto pasado para construir una nueva ruta en Lavalle , que se llamará Ruta Provincial 35 y será parte de un sistema de rutas (todas ya existentes) que conformará lo que proyectan como Variante Norte . Este martes abrió los sobres con las 12 ofertas, compuestas por 18 empresas .

El objetivo de la Variante Norte es desviar al tránsito de carga pesada desde la Ruta Nacional 40 rumbo a la Variante Palmira-Agrelo para trasladar carga a San Juan sin tener que atravesar el Gran Mendoza . Estará compuesta por un recorrido que incluye la nueva ruta 35, pero también también transitará las rutas provinciales 34, 31, 33 y la Ruta Nacional 7, hasta la Variante Palmira-Agrelo. Allí conectará el tránsito con la Ruta Nacional 40, en Luján.

Por este proyecto ya comenzaron las obras en la Ruta Provincial 33 y se licitará la construcción de un puente alcantarilla en la RP 31, que cruza el río Mendoza.

Este llamado a licitación pretende empezar a construir la futura Ruta Provincial 35 , en el primer tramo que va desde la Ruta Provincial 34 (en un punto entre Villa Tulumaya y Costa de Araujo) hasta el Carril Costa de Araujo (o Bajada de Araujo), con una nueva traza sobre un terreno que actualmente es una huella de tierra. Son unos 5 kilómetros.

El presupuesto oficial previsto para la construcción es de 5.600 millones de pesos, con un plazo de ejecución de diez meses.

La segunda etapa, a encararse cuando finalice la primera, se extenderá desde el carril Costa de Araujo hasta la Ruta Provincial 31, en un punto ubicado a pocos kilómetros de la RP 33, hoy en inicio de obra para ser repavimentada, la que desemboca en la Ruta 7, cerca de la Variante Palmira-Agrelo (a la altura de Fray Luis Beltrán).

IMAGEN-GENERAL-DE-LA-OBRA

Apertura de las ofertas

Un total de 12 ofertas económicas, presentadas por 18 empresas constructoras se postularon para ejecutar esta primera etapa. Son las siguientes:

UT integrada por Hugo del Carmen Ojeda SA y Semisa;

UT compuesta por Stornini Constructora SA y Frettes Hermanos SA;

CEOSA;

Coingsa SA;

Da Fré Obras Civiles SA;

Green SA;

UT de Sanco, Kraft y Machines & Trucks Argentina SA;

Grupo Cebeco División Constructora SA;

Luis M. Pagliara SA;

Laugero Construcciones SA;

Apolo Sur SA;

UT conformada por AYFRA SRL, Constructora San José SRL y Procon SRL.

La mesa licitatoria estuvo presidida por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, e integrada por la subadministradora general, Cecilia Eirín; el gerente técnico, Víctor Dumont; el secretario técnico, Sergio De Simone; y el jefe de planeamiento, José Luis Expósito.