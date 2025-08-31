Un micro terminó en una zanja inundada tras despistar por la tormenta de Santa Rosa: "Una ráfaga nos sacó de la ruta"
En plena ruta 5, un micro de larga distancia quedó varado en una zanja inundada tras irse a la banquina en medio de la tormenta de Santa Rosa.
La tormenta de Santa Rosa dejó sus primeras consecuencias en la provincia. En un incidente que por suerte no tuvo víctimas, un micro de larga distancia se salió de la ruta y quedó varado en medio de una zona anegada.
¿Dónde y cuándo ocurrió el siniestro?
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 31 de agosto, en la Ruta 5, entre las localidades de Carlos Casares y Pehuajó, en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué pasó con el micro?
Un micro de la empresa Plusmar que viajaba a la localidad de América se fue a la banquina. El chofer relató: "Una ráfaga nos sacó de la ruta". Tras avanzar unos 100 metros, el vehículo quedó varado en una zona completamente anegada, con las ruedas cubiertas de agua.
¿Qué pasó con los pasajeros?
Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas fatales. El chofer detuvo el micro al notar que el clima estaba "imposible", lo que evitó un desenlace peor.
Los 40 pasajeros que viajaban en el micro fueron rescatados. Para poder llegar a una zona segura, se utilizó una lancha. Posteriormente, fueron trasladados a su destino en otro micro.
¿Qué alertas meteorológicas hay por la tormenta de Santa Rosa?
El incidente ocurrió en medio de un escenario climático adverso, con alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas y lluvias en 12 provincias.
Alerta naranja por tormentas: Norte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos y centro-sur de Santa Fe.
Alerta amarilla por tormentas: Este de Córdoba y Corrientes.
Alerta amarilla por lluvia: Gran parte de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, parte de San Juan y sur de La Rioja.
Alertas por fuertes vientos: Alertas naranjas en Salta y Catamarca, y amarillas en Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.