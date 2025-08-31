Un micro terminó en una zanja inundada tras despistar por la tormenta de Santa Rosa: "Una ráfaga nos sacó de la ruta"

En plena ruta 5, un micro de larga distancia quedó varado en una zanja inundada tras irse a la banquina en medio de la tormenta de Santa Rosa.

Los pasajeros del micro fueron rescatados en lanchas

Así Quedó El Micro En La Zanja Inundada

La tormenta de Santa Rosa dejó sus primeras consecuencias en la provincia. En un incidente que por suerte no tuvo víctimas, un micro de larga distancia se salió de la ruta y quedó varado en medio de una zona anegada.

¿Dónde y cuándo ocurrió el siniestro? El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 31 de agosto, en la Ruta 5, entre las localidades de Carlos Casares y Pehuajó, en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué pasó con el micro? Un micro de la empresa Plusmar que viajaba a la localidad de América se fue a la banquina. El chofer relató: "Una ráfaga nos sacó de la ruta". Tras avanzar unos 100 metros, el vehículo quedó varado en una zona completamente anegada, con las ruedas cubiertas de agua.

¿Qué pasó con los pasajeros? Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas fatales. El chofer detuvo el micro al notar que el clima estaba "imposible", lo que evitó un desenlace peor.