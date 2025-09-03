La teoría de Elisa Carrió sobre la filtración de audios: "Les pasa por poner gatos"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Lilita Carrió , volvió a sacudir la escena política este martes al hablar sobre la filtración de audios de funcionarios del Gobierno de Javier Milei. Sin pelos en la lengua, apuntó contra las diputadas libertarias con una insólita teoría y volvió a tildarlas de “gatos”.

En diálogo con el canal streaming Cenital, la exdiputada encendió una nueva polémica al dar su explicación sobre la reciente filtración de audios que comprometen a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , entre otros funcionarios clave.

Elisa Carrió culpó a las diputadas "gatos" por la difusión de los audios del Gobierno

"Lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos que se casan con espías”; lanzó sin titubear. Y agregó: “¿Cómo no te van a infiltrar? Si ponés chicas de la noche en las listas o maquilladoras, ¿cómo no te van a infiltrar? Te van a infiltrar cualquiera", sentenció Carrió, quien en varias oportunidades cuestionó la formación y el origen de las legisladoras oficialistas.

Carrió viene de dar una seguidilla de fuertes declaraciones contra el presidente y la secretaria General de la Presidencia, hoy señalada por el caso de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Karina y Javier Milei Javier Milei y Karina Milei en el ojo de la tormenta por el pago de coimas en Discapacidad y la filtración de audios. EFE

Tal como hizo en reiteradas ocasiones, Carrió dijo en una nota televisiva que la hermana de Milei actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del del mandatario. Para redoblar la apuesta, la tildó como "el personaje más oscuro" del Gobierno y la vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos.

En paralelo, Carrió encendió la polémica con una sensible afirmación sobre el presidente. Según la dirigente, Milei "ha visto mucha pornografía infantil", hecho que, a su criterio, evidencia una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.