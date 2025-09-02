Encuesta: la mayoría de los argentinos dice que definirá su voto por las políticas educativas
El 81% de los argentinos considera que los políticos hablan poco o nada sobre educación, pero el 76% asegura que las propuestas educativas influirán en su voto.
A poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales, una encuesta de Isonomía Consultores y Fundación Cimientos reveló que la mayoría de los argentinos considera las propuestas en materia de educación un factor clave a la hora de decidir su voto, aunque cuestionan que los políticos hablan poco o nada sobre el tema.
El sondeo, que incluyó a 1.500 personas entre 18 y 75 años, puso sobre la mesa la importancia que tendrán las propuestas educativas en la decisión de voto en las elecciones del 26 de octubre.
Te Podría Interesar
Los votantes ponen el foco en las políticas educativas
Según el informe, el 76% respondió que serán “muy importantes” o “bastante importantes”. En contraste, un 18% señaló que les dará “poca” o “ninguna” relevancia, mientras que un 6% no supo o no contestó.
Sin embargo, al ser consultados sobre si los políticos están hablando de educación, la brecha entre la demanda social y la respuesta política quedó al descubierto. El 81% respondió que “poco” o “nada”, un 16% opinó que lo están haciendo “mucho” o “bastante”, y el 3% restante no respondió.
El estudio también se vincula con los resultados de un sondeo similar realizado por Cimientos e Isonomía en 2023. Frente a las elecciones presidenciales, el 70% de los consultados indicaba que la educación influía en su voto, cifra que ahora se incrementó a 76%.
Bajo ese panorama, desde la fundación destacaron que el impacto de los programas educativos se traduce en datos concretos. Según Cimientos, el 79,5% de los estudiantes que participan de sus programas finaliza la secundaria, y un año después de egresar, el 83% se encuentra trabajando y/o estudiando.