Encuesta: la mayoría de los argentinos dice que definirá su voto por las políticas educativas

A poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales, una encuesta de Isonomía Consultores y Fundación Cimientos reveló que la mayoría de los argentinos considera las propuestas en materia de educación un factor clave a la hora de decidir su voto , aunque cuestionan que los políticos hablan poco o nada sobre el tema.

El sondeo, que incluyó a 1.500 personas entre 18 y 75 años, puso sobre la mesa la importancia que tendrán las propuestas educativas en la decisión de voto en las elecciones del 26 de octubre.

Según el informe, el 76% respondió que serán “muy importantes” o “bastante importantes”. En contraste, un 18% señaló que les dará “poca” o “ninguna” relevancia, mientras que un 6% no supo o no contestó.

Sin embargo, al ser consultados sobre si los políticos están hablando de educación , la brecha entre la demanda social y la respuesta política quedó al descubierto. El 81% respondió que “poco” o “nada”, un 16% opinó que lo están haciendo “mucho” o “bastante”, y el 3% restante no respondió.

El estudio también se vincula con los resultados de un sondeo similar realizado por Cimientos e Isonomía en 2023. Frente a las elecciones presidenciales, el 70% de los consultados indicaba que la educación influía en su voto, cifra que ahora se incrementó a 76%.

Bajo ese panorama, desde la fundación destacaron que el impacto de los programas educativos se traduce en datos concretos. Según Cimientos, el 79,5% de los estudiantes que participan de sus programas finaliza la secundaria, y un año después de egresar, el 83% se encuentra trabajando y/o estudiando.