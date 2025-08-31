Investigan las causas de la muerte de una pareja en una vivienda de Lavalle

Un matrimonio de adultos mayores perdió la vida durante la madrugada. Vecinos y familiares descubrieron la tragedia esta mañana y dieron aviso a las autoridades.

Dos personas perdieron la vida en una vivienda de Lavalle. El deceso se constató a las 9.40 horas en un domicilio ubicado en la Ruta 24, a un kilómetro al sur de la calle Chacón. Teresa Machucha, de 72 años, y Guillermo Barrera, de 79, fallecieron por causas que se investigan.

La Comisaría 17ª recibió un aviso a través del 911 sobre un incendio con posibles víctimas fatales. Cuando el personal policial llegó al lugar, se entrevistó con familiares. Ellos explicaron que vecinos informaron sobre un incendio en el frente de la casa durante la noche.

Los familiares encontraron a los adultos mayores sin vida en la mañana: Machucha en un dormitorio y Barrera en el baño. Los cuerpos no presentaban quemaduras. Las primeras evaluaciones indican que el deceso podría haber sido por intoxicación con monóxido de carbono.