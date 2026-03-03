Robo y muerte en Las Heras: días atrás el hombre fallecido había sido atrapado por otro vecino

El robo de una bicicleta en un domicilio terminó con un presunto ladrón muerto, luego de ser perseguido y atropellado por la víctima la mañana de este martes en El Challao , Las Heras . El fallecido, identificado como César Federico González Becerra (34), había protagonizado días atrás un hecho similar en el que terminó lesionado.

En ese episodio, ocurrido alrededor de las 22 del pasado lunes 16 de febrero, hace poco más de dos semanas, González Becerra fue descubierto intentando sustraer pertenencias con un escobillón, a través de la ventana de una vivienda de la manzana A del barrio Smata 1 , a la que ingresó luego de subir por una reja.

La situación fue advertida por el propietario, un hombre de 38 años, lo que provocó que el maleante saltara la reja para salir a la calle y se diera a la fuga. Acto seguido, la víctima, ofuscada por la situación, comenzó a perseguirlo y logró darle alcance y reducirlo en el cruce de calles Río Diamante y Tandil , no muy lejos de donde este martes González Becerra terminó perdiendo la vida.

Lo cierto es que policías de la jurisdicción fueron alertados sobre la aprehensión ciudadana y cuando llegaron a la escena, el vecino de la citada barriada tenía retenido a González Becerra, quien fue cargado a una movilidad y trasladado al Hospital Carrillo , ya que presentaba politraumatismos leves en las extremidades.

Una vez que recibió la asistencia médica correspondiente, fue alojado en la Subcomisaría Iriarte , a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 . Aunque, pese a contar con numerosos ingresos y salidas de dependencias policiales en los últimos años —alrededor de 50 de acuerdo con fuentes policiales— y antecedentes por delitos contra la propiedad, fue liberado en poco tiempo y regresó a las calles.

Dos semanas y un día después, González Becerra protagonizó un nuevo hecho de inseguridad, en el que terminó muerto después de ser perseguido y atropellado por otra víctima de un robo.

El robo de la bicicleta que terminó con el malviviente muerto

El relato policial sostiene que momentos antes de las 6 dos sujetos ingresaron a una propiedad ubicada en la manzana C del barrio Altos del Oeste y robaron una bicicleta blanca, para luego darse a la fuga en dirección al barrio 8 de Abril.

Ante eso, el propietario, identificado como Franco Adrián Correa Robles (43), salió a bordo de su camioneta Toyota Hilux para perseguirlos y le dio alcance a uno de ellos en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones, arrollándolo con el vehículo.

Las Heras muerte atropellado Personal de la Policía Científica trabajó en la escena donde el hombre atropelló y mató a un presunto ladrón. ALF PONCE MERCADO/MDZ

La cónyuge del dueño del rodado robado dio aviso a la línea de emergencias 911 y cuando policías se desplazaron al lugar, encontraron a Correa Robles con su camioneta y la bicicleta en la caja de la misma, mientras que González Becerra yacía sobre el asfalto con graves heridas.

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató el deceso del señalado ladrón, por lo que se le dio inmediata intervención a la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó la aprehensión de Correa Robles, quien quedó alojado en una seccional lasherina a la espera de que se defina su situación procesal.

Quién era el exconvicto fallecido

Tras el dramático hecho, los detectives del caso profundizaron sobre el perfil de González Becerra, nacido el 25 de septiembre de 1991 y con domicilio en el barrio 12 de Mayo de Las Heras.

Al consultar su prontuario, se supo que entre el 8 de abril de 2018 y este martes había registrado 50 pasos por diferentes comisarías de la provincia.

Asimismo, registraba causas de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, robo simple en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de utilería, robo simple y amenazas simples, detallaron las fuentes policiales consultadas.