Un ladrón "equilibrista" quedó filmado robando por techos de Las Heras y detuvieron a un sospechoso

Días atrás, vecinos de Las Heras expresaron su malestar por una serie de robos que detectaron en un galpón cercano al Hospital Carrillo . Un testigo tuvo la posibilidad de filmar uno de los hechos y las imágenes mostraron a un ladrón "equilibrista" que sustraía chapas moviéndose por los techos de esa propiedad. Recientemente, policías detuvieron a un sospechoso.

La información sostiene que, inicialmente, se tomó conocimiento sobre los hechos a través de una publicación en las redes sociales, en las que un residente de la zona denunció que un galpón localizado a pocos metros del citado centro asistencial lasherino, ubicado sobre calle Martín Fierro , motivaba la presencia de malvivientes en la zona.

En el posteo, compartió videos captados con un celular, en los que se podía apreciar a un ladrón haciendo equilibrio por los techos de la propiedad, mientras llevaba sobre sus brazos las chapas sustraídas. Esos materiales luego eran arrojados hacia el piso, para acumularlos y llevárselos.

Al parecer, los sujetos vienen sustrayendo desde hace tiempo diferentes elementos del interior para luego comercializarlos en el mercado negro, principalmente chapas del techo del propio galpón que se encuentra cerca del cruce de calles Eva Perón y Capitán Vázque z .

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) aumentaron la presencia de movilidades en ese sector y así consiguieron en los últimos días dar con un individuo, de similares características a las descritas por los testigos, quien llevaba tres chapas de zinc sobre su espalda.

Los efectivos lo interceptaron en la vía pública y le dieron la voz de alto. Sin opciones, el sospechoso frenó su marcha y terminó aprehendido, secuestrándole el personal las tres chapas que tenía en su poder.

FotoJet(42) Cristopher Pereyra Petruscka, el sujeto de 21 años que fue detenido por el robo de chapas. MDZ.

De esa forma, el malviviente, identificado como Cristopher Michael Pereyra Petruscka, de 21 años, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia.