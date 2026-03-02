Tragedia en Quilmes: un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle
Una cámara de seguridad de la zona registró el terrible episodio. El hijo de la víctima resultó herido.
Un trágico episodio tuvo lugar en Quilmes, donde un motociclista murió tras ser degollado por una soga que habían colocado los vecinos para festejar un corso. A su vez en la moto viajaba el hijo de la víctima, quien resultó herido y fue asistido por personal médico.
Video: un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle
El terrible hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Allí, un hombre de 35 años, identificado como Federico Martínez, iba a bordo de su moto junto a su hijo cuando se topó con una soga que habían colocado los vecinos para impedir el paso vehicular.
En el video se observa el momento en el que el motociclista fue decapitado por la soga que no estaba correctamente señalizada y que había sido colocada sin la autorización del municipio.
Producto del siniestro, el conductor del rodado murió en el acto, mientras que el menor de edad sufrió un golpe. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Tras la tragedia, los organizadores decidieron suspender por completo los festejos que estaban previstos para el sábado por la noche en la Avenida 12 de Octubre. Por otro lado, la fiscalía interviniente imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo, pero ninguno de ellos se encuentra detenido.