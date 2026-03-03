Quién era el presunto ladrón que murió tras ser atropellado por un vecino de Las Heras

César Federico González Becerra nació un 25 de septiembre de 1991 y vivía en El Challao, Las Heras . Este martes, murió luego de ser atropellado por un vecino que lo acusaba como autor del robo de una bicicleta en su casa del barrio Altos del Oeste . El presunto ladrón tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

La causa por el deceso del sindicado malviviente quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien ordenó la detención del hombre que arrolló y mató a González Becerra y aguardaba por los resultados de los trabajos desarrollados en la escena, testimoniales y análisis de cámaras de seguridad para definir su situación procesal.

La reconstrucción inicial sostiene que cerca de las 6 dos sujetos ingresaron a una propiedad ubicada en la manzana C y sustrajeron una bicicleta blanca, para luego darse a la fuga en dirección al barrio 8 de Abril .

Frente a eso, el propietario, identificado como Franco Adrián Correa Robles (43), salió a bordo de su camioneta Toyota Hilux para perseguirlos y le dio alcance a uno de ellos en el cruce de calles Río Diamante y Los Horcones , arrollándolo con el vehículo.

La pareja del dueño de la bicicleta dio aviso a la línea de emergencias 911 y cuando policías se desplazaron al lugar, encontraron a Correa Robles con su camioneta y la bicicleta en la caja de la misma, mientras que González Becerra estaba tendido sobre el asfalto con graves heridas.

Las Heras muerte atropellado Personal de la Policía Científica trabajó en la escena donde el hombre atropelló y mató a un presunto ladrón. ALF PONCE MERCADO/MDZ

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y constató el deceso del señalado ladrón, por lo que se le dio inmediata intervención al personal de Homicidios.

Los antecedentes del presunto ladrón

En tanto, se hizo presente el Cuerpo de Infantería, ya que familiares del fallecido llegaron hasta el lugar y comenzaron a provocar disturbios con la policía.

Por su parte, se iniciaron los trabajos de rigor por parte de la Policía Científica y personal de Investigaciones en el teatro del hecho, bajo las directivas de la fiscal Andrea Lazo.

Asimismo, se profundizó sobre el perfil de González Becerra y se supo que entre el 8 de abril de 2018 y este martes había registrado 50 pasos por diferentes comisarías de la provincia. Además, fue investigado por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, robo simple en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de utilería, robo simple y amenazas simples, detallaron las fuentes policiales consultadas.