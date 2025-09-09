Pasé y miré: el proceso de reparación de calles en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad capital se ha intervenido con numerosas obras en simultáneo destinadas a la reparación de calles con pavimento en mal estado. Obras bienvenidas y necesarias.

Alguna, como la que se realiza en calle Sarmiento entre Belgrano y 25 de Mayo tiene un objetivo más ambicioso e importante. Planteada en acuerdo con los comercios, hoteles y restaurantes frentistas, va a convertir esa zona en un polo atractivo para mendocinos y turistas, aggiornando una zona estratégica de la capital.

Las obras se multiplican por todas las secciones capitalinas, pero con características que llaman a la reflexión y generan interrogantes e inconvenientes en los vecinos de las zonas bajo obras y también demoras extensas en el tránsito en general por esas arterias.

Las obras son bienvenidas y necesarias, la forma y el tiempo de llevarlas a cabo están puestas en discusión.

Se bloquean varias manzanas para comenzar las tareas, se marcan y rompen tramos de calles, en algunos se completa la repavimentación, sin finalizar el ensamble con lo no reparado y en otros quedan sectores con el viejo pavimento levantado, pero sin avanzar en la repavimentación.

En estos últimos casos, se habilita provisionalmente el tránsito por arterias rotas y sin saber por cuanto tiempo. Los frentistas sufren los inconvenientes del polvo suelto y el tránsito dificultoso.

cortes de calle ciudad de mendoza obras-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Muchos vecinos se han comunicado con MDZ en pos de averiguar el plan de obras y el tiempo de duración de las obras, ya que las mismas se realizan frente a sus viviendas.

La Ciudad debería informar a los frentistas especialmente y también a quienes circulan con habitualidad por esas arterias, la duración de las tareas.

Interrogante: la forma en que se llevan adelante las tareas suscitan preguntas, porque se realizan en forma parcial y en varios lugares se destruye, se habilita el tránsito y se desconoce cuando se finalizarán las tareas.

cortes de calle ciudad de mendoza obras-14 Rodrigo D'Angelo / MDZ