Volvió la feria de café y pastelería al lago del Parque San Martín

Este fin de semana, Mendoza será escenario de un evento que combina lo mejor de la gastronomía, la cultura y la música en un entorno único. La segunda edición de “ Dulce Café en el Lago ” se realizará el sábado 6 y domingo 7, de 10 a 18, en la isla del lago del Parque General San Martín .

La feria reunirá a cafeterías, pastelerías y propuestas gourmet de toda la provincia, ofreciendo al público una experiencia diferente con entrada libre y gratuita, bajo el formato de acceso por orden de llegada.

Durante dos días, los visitantes podrán recorrer los stands de café y pastelería , participar de clases, charlas y talleres, y disfrutar de la música en vivo que cerrará cada jornada.

La feria no solo apunta a los amantes del café, sino también a quienes buscan un espacio cultural y recreativo para compartir en familia o con amigos. Además, habrá sorteos y actividades interactivas, convirtiendo a “Dulce Café en el Lago” en un plan imperdible del fin de semana.

Actividades destacadas del cronograma

Sábado 6 de septiembre

De 15 a 18 horas: música en vivo con Dj Locyfer.

16 horas: taller de cocina infantil Chefsitos, con cupo máximo de 20 niñas y niños.

Domingo 7 de septiembre

A las 15: nueva edición del taller de cocina infantil Chefsitos (máximo 20 participantes).

A las 17: show en vivo de Birimbao – Bossa Nova, con lo mejor de la música brasilera para el cierre de la feria.

Taller Chefsitos: cocinar jugando

Una de las actividades más esperadas será el taller de cocina infantil Chefsitos, destinado a niñas y niños desde los 5 años. Con cupos limitados y asignación por orden de inscripción, la propuesta busca acercar a los más pequeños al mundo de la gastronomía de manera lúdica y creativa.

Cada participante elaborará su propia preparación y se la llevará como recuerdo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 28 de agosto o hasta agotar los cupos, y la confirmación será enviada por correo electrónico el viernes 29 de agosto.

Música mendocina para acompañar el encuentro

La feria también será un espacio para los artistas locales. Tanto el sábado como el domingo, la programación incluye música en vivo, con propuestas que van desde la electrónica de Dj Locyfer hasta los ritmos suaves y elegantes de Birimbao – Bossa Nova.

De esta manera, el evento no solo resalta la cultura gastronómica, sino también el talento artístico de Mendoza.

Una cita imperdible en el corazón del Parque

“Dulce Café en el Lago” promete ser un espacio de encuentro entre los sabores, la cultura y la naturaleza, con la isla del lago del Parque General San Martín como escenario principal.

Con entrada gratuita, propuestas para toda la familia y una programación variada, el evento se consolida como una de las actividades más esperadas de la agenda cultural mendocina. Organizan: la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y Bruno Brown Café de Origen.