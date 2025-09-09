Cómo inscribirse a las nuevas capacitaciones que ofrecen en Ciudad: son gratuitas
La iniciativa incluye oficios tradicionales, formación digital y propuestas para el turismo, con cupos limitados y certificación.
La Ciudad de Mendoza presentó un nuevo ciclo de capacitaciones gratuitas, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Coordinación de Empleo y Economía Social. El objetivo es ampliar las oportunidades de formación y seguir fortaleciendo herramientas que favorezcan la empleabilidad y la creación de proyectos productivos.
En esta edición, la agenda incluye oficios de alta demanda laboral como instalación de aires acondicionados —en dos niveles— y electricidad domiciliaria. A esto se suma la formación vinculada a la economía digital y gastronómica, a través de cursos de marketing digital y redes, barismo y arte latte.
También habrá capacitaciones específicas para el sector turístico y cultural. Destacan los cursos de anfitrión turístico, con dos orientaciones: patrimonio urbano y rutas sanmartinianas, diseñadas para enriquecer la experiencia de visitantes y potenciar el atractivo de la Ciudad.
La propuesta se realiza en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza, lo que garantiza mayor alcance y calidad en la oferta educativa.
Todas las capacitaciones son gratuitas, requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados a 30 personas por curso. Antes del inicio, cada participante recibirá la confirmación de su vacante.
Este ciclo se suma a las iniciativas realizadas en el primer cuatrimestre de 2025, cuando se dictaron cursos de instalación de aires acondicionados, reparación de heladeras y cámaras de seguridad, además de la Jornada Mercado de Ideas, que reunió a más de 1.200 personas.
Con estas acciones, la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar la formación permanente como motor de desarrollo económico y social, promoviendo mano de obra calificada y acompañando a los emprendedores locales en el crecimiento de sus proyectos.
Horarios y fechas de cursado
Sede Portal Alameda
- Instalación de aires – nivel 1: todos los lunes a partir del 15 de septiembre, de 9 a 12.
- Instalación de aires – nivel 2: todos los lunes a partir del 15 de septiembre, de 9 a 12.
- Electricidad domiciliaria: todos los jueves a partir del 18 de septiembre, de 9 a 12.
- Marketing y redes: todos los viernes a partir del 19 de septiembre, de 9 a 12.
- Anfitrión turístico patrimonio urbano: martes y jueves a partir del 16 de septiembre, de 14 a 17.
Sede UTHGRA (Mitre 741)
- Barista: 15, 17, 22 y 24 de septiembre. Turno mañana de 10 a 13, turno tarde de 14 a 17.
Sede Casa de San Martín
- Anfitrión turístico rutas sanmartinianas: lunes y miércoles de 14 a 17 hs. A partir del lunes 15/09.
Inscripciones
- Curso Instalación de aires acondicionados y electricidad: link de inscripción
- Curso Marketing Digital: link de inscripción
- Curso Anfitriones turísticos: link de inscripción
- Curso Barista: link de inscripción