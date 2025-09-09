Presenta:

Cómo inscribirse a las nuevas capacitaciones que ofrecen en Ciudad: son gratuitas

La iniciativa incluye oficios tradicionales, formación digital y propuestas para el turismo, con cupos limitados y certificación.

MDZ Sociedad

El ciclo de formación busca ampliar las oportunidades laborales.

Shutterstock

La Ciudad de Mendoza presentó un nuevo ciclo de capacitaciones gratuitas, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Coordinación de Empleo y Economía Social. El objetivo es ampliar las oportunidades de formación y seguir fortaleciendo herramientas que favorezcan la empleabilidad y la creación de proyectos productivos.

En esta edición, la agenda incluye oficios de alta demanda laboral como instalación de aires acondicionados —en dos niveles— y electricidad domiciliaria. A esto se suma la formación vinculada a la economía digital y gastronómica, a través de cursos de marketing digital y redes, barismo y arte latte.

También habrá capacitaciones específicas para el sector turístico y cultural. Destacan los cursos de anfitrión turístico, con dos orientaciones: patrimonio urbano y rutas sanmartinianas, diseñadas para enriquecer la experiencia de visitantes y potenciar el atractivo de la Ciudad.

La propuesta se realiza en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza, lo que garantiza mayor alcance y calidad en la oferta educativa.

Todas las capacitaciones son gratuitas, requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados a 30 personas por curso. Antes del inicio, cada participante recibirá la confirmación de su vacante.

capacitaciones ciudad
Las capacitaciones son gratuitas y con cupos de hasta 30 participantes por curso.

Este ciclo se suma a las iniciativas realizadas en el primer cuatrimestre de 2025, cuando se dictaron cursos de instalación de aires acondicionados, reparación de heladeras y cámaras de seguridad, además de la Jornada Mercado de Ideas, que reunió a más de 1.200 personas.

Con estas acciones, la Ciudad reafirma su compromiso de impulsar la formación permanente como motor de desarrollo económico y social, promoviendo mano de obra calificada y acompañando a los emprendedores locales en el crecimiento de sus proyectos.

Horarios y fechas de cursado

Sede Portal Alameda

  • Instalación de aires – nivel 1: todos los lunes a partir del 15 de septiembre, de 9 a 12.
  • Instalación de aires – nivel 2: todos los lunes a partir del 15 de septiembre, de 9 a 12.
  • Electricidad domiciliaria: todos los jueves a partir del 18 de septiembre, de 9 a 12.
  • Marketing y redes: todos los viernes a partir del 19 de septiembre, de 9 a 12.
  • Anfitrión turístico patrimonio urbano: martes y jueves a partir del 16 de septiembre, de 14 a 17.

Sede UTHGRA (Mitre 741)

  • Barista: 15, 17, 22 y 24 de septiembre. Turno mañana de 10 a 13, turno tarde de 14 a 17.

Sede Casa de San Martín

  • Anfitrión turístico rutas sanmartinianas: lunes y miércoles de 14 a 17 hs. A partir del lunes 15/09.

Inscripciones

