Talleres gratuitos en Godoy Cruz: cómo aprovechar la oportunidad de capacitarse en oficios
El municipio lanzó las preinscripciones para dos nuevos talleres que inician en septiembre en la Escuela de Oficios.
El municipio de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para los nuevos talleres de formación que comenzarán en septiembre en la Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770. Estas propuestas educativas son totalmente gratuitas, presenciales y con cupos limitados, y están dirigidas a personas mayores de 18 años que residan en el departamento.
En esta edición, se ofrecen dos capacitaciones con gran salida laboral: AutoCAD aplicado a la soldadura y Confección de lencería. Ambas iniciativas buscan brindar herramientas útiles a quienes deseen adquirir conocimientos prácticos para emprender o fortalecer sus habilidades en oficios específicos.
Talleres gratuitos en Godoy Cruz: cómo inscribirse
El taller de confección de lencería, destinado a quienes ya completaron los niveles 1 y 2 de Introducción al Diseño de Indumentaria, se dictará desde el 8 de septiembre, los lunes de 9 a 13, durante tres meses. Los participantes deberán cumplir con al menos un 80% de asistencia y contar con los materiales solicitados al inicio del curso.
Por otro lado, el taller de AutoCAD aplicado a la soldadura se dividirá en dos ciclos: el primero comenzará el 10 de septiembre y el segundo el 22 de octubre, ambos con una duración de seis clases. Las clases serán los miércoles de 9:30 a 12:30 y se trabajará con diseño en 2D y 3D. Es requisito asistir a la totalidad de los encuentros y llevar un pendrive de 16 GB.
Las inscripciones se realizan de manera online, y una vez completado el formulario, las vacantes se confirmarán telefónicamente. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 261-2074648, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.