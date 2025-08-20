Decomisaron 235 kilos de carne y clausuraron carnicerías de Godoy Cruz por riesgo sanitario

Godoy Cruz realizó un amplio operativo de fiscalización en carnicerías del departamento. Se detectaron irregularidades que ponían en riesgo la salud pública.

La Municipalidad de Godoy Cruz llevó a cabo un megaoperativo en distintas carnicerías del departamento que dejó como saldo la clausura de locales y el decomiso de 235 kilos de carne en mal estado. El objetivo de los controles fue garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los vecinos.

Durante las inspecciones, equipos de bromatología e higiene detectaron graves infracciones que ponían en riesgo a los consumidores. Entre ellas, carne sin trazabilidad ni documentación de respaldo, deficiencias de infraestructura y condiciones de higiene que facilitaban la contaminación. Ante esta situación, las autoridades dispusieron la clausura preventiva de los locales en falta.

Detalles del operativo en Godoy Cruz En cuanto a la mercadería decomisada, fue destruida y trasladada en camiones compactadores municipales hacia el Borbollón, con el fin de asegurar su correcta disposición y evitar cualquier peligro para la población.

Los controles estuvieron enfocados en verificar habilitaciones municipales, coincidencia entre la actividad declarada y la venta de productos cárnicos, además de higiene y salubridad de los locales. Estas medidas se apoyan en el Código Alimentario Argentino y el Código Penal, que sanciona con severidad la propagación de enfermedades por negligencia.