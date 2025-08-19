Video: un conductor alcoholizado fue seguido por las cámaras y detenido en Luján

El hombre tiene 42 años y conducía con 2.48 gramos de alcohol por litro de sangre. Conducía por el Acceso Sur hasta que fue detenido en la calle lateral.

Un conductor alcoholizado fue capturado este martes por la Policía de Mendoza, gracias al monitoreo del Sistema de Videovigilancia del CEO. Un testigo lo advirtió manejando de manera temeraria y se comunicó con la línea de emergencias 911. Lograron darle seguimiento a través de las cámaras, donde advirtieron justamente esta conducta.

Se trata de un hombre de 42 años quien conducía una camioneta marca Citroën. Fue capturado en la intersección de la lateral Oeste del Acceso Sur y calle Olavarría. Al momento de realizarle el dosaje correspondiente, el mismo arrojó 2,48 gramos de alcohol por litro de sangre como resultado.

Cómo fue la captura Tras el llamado del testigo, los operadores comenzaron a rastrear el vehículo involucrado y a darle seguimiento, mientras se disponía una patrulla para capturarlo. Fue justamente una de estas unidades la que logró interceptarlo en la lateral del Acceso Sur en Luján.