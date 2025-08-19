Encontraron restos óseos en El Nihuil y confirmaron que son humanos

El hallazgo fue producido por un vecino de la zona que se encontraba caminando junto a su pareja en el lugar. Buscan identificarlos.

Restos óseos fueron encontrados en la tarde de este lunes en el distrito El Nihuil, de San Rafael. El hallazgo fue producido por un hombre de 60 años, vecino de la zona, quien se encontraba caminando por el lugar junto a su pareja . Los primeros análisis confirmaron que son humanos.

Según la información de la policía que fue advertida por el propio hombre, el hecho se registró aproximadamente a las 17 en la Ruta Provincial 180. Los huesos estaban semienterrados en un cañadón en el lado este de la ruta. Se trataría de un cráneo, un fémur y una costilla.

La causa quedó en manos del fiscal de San Rafael, Javier Giaroli, y la causa es investigada como "averiguación muerte". Fue convocado un grupo de antropólogos a cargo de la licenciada Manssegoza que trabaja en el lugar para determinar la identidad de los restos óseos.