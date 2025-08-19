Asesinaron a balazos a un adolescente de 16 años: investigan si se trató de un ajuste de cuentas

Un adolescente de 16 años fue baleado en Temperley. Estaba con un amigo que resultó herido. Sospechan de un ajuste de cuentas ligado a su historial delictivo.

Un adolescente identificado como Tomás Torena, de 16 años, fue asesinado a balazos en la madrugada del sábado en Temperley, partido de Lomas de Zamora. El joven estaba junto a un amigo de 25 años, cuando un auto se detuvo en la esquina de El Tala y Nazaret, en el barrio San José, y desde su interior dispararon varias veces.

Torena recibió un tiro en la espalda y murió poco después de ser baleado en el Hospital Gandulfo, mientras que su acompañante fue herido en la rodilla pero se encuentra fuera de peligro.

La víctima tenía antecedentes penales por homicidio en ocasión de robo y robos recientes, por lo que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

Investigan el homicidio del adolescente Según vecinos, un Peugeot 208 gris fue visto en la zona durante el ataque. Tras el tiroteo, el vehículo se dio a la fuga sin dejar rastros. El compañero de Torena, que había recuperado la libertad en 2022 tras ser procesado por homicidio agravado, también fue trasladado al hospital y logró sobrevivir.