El llamativo giro en el caso de los restos óseos encontrados en El Nihuil: a quiénes pertenecerían

Restos óseos humanos fueron encontrados en la tarde de este lunes en el distrito El Nihuil , en San Rafael. El hallazgo fue producido por un hombre de 60 años, vecino de la zona, quien se encontraba caminando por el lugar junto a su pareja.

Según la información de la policía que fue advertida por el propio hombre, el hecho se registró aproximadamente a las 17 en la Ruta Provincial 180. En las proximidades a la geolocalización 34*58'19.06'' S / 68*40'42.79'' O. Al lugar se desplazó Policía Científica, otros efectivos y el ayudante fiscal para preservar la zona.

La causa quedó en manos del fiscal de San Rafael, Javier Giaroli, y es investigada como "averiguación muerte". Sin embargo, su intervención en la zona fue cedida a un equipo de antropólogos, cuyos primeros resultados generaron un giro crucial en la investigación.

Este grupo de profesionales es conducido por la licenciada Daniela Mansegosa, doctora en Ciencias Naturales, investigadora y Licenciada en Antropología con orientación en Arqueología, quien realizó las respectivas labores, para conocer la identidad y particularidades de los restos óseos .

Los primeros análisis de ese grupo antropológico confirmaron que los restos son humanos. Estaban semienterrados en un cañadón en el lado este de la ruta. La particularidad es que el grupo de antropólogos determinó que pertenecerían a más de una persona, al menos un niño y un adulto, de antigua data.

Según determinadas características de la dentición en el cráneo, los profesionales infieren que se trata de integrantes de poblaciones de comunidades originarias.

El equipo arqueológico agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente.

Es por este motivo que ya no intervendrá la fiscalía en el lugar y el control pasará a ser de las autoridades antropológicas correspondientes, por el interés histórico que el hallazgo representa. Solicitan que la población no se acerque al lugar para evitar la contaminación de las tareas de investigación antropológica y arqueológica.

Por otro lado, informaron que en inmediaciones de los restos se encontró un teléfono celular negro con pantalla táctil sin tarjeta SIM ni memoria y se desconoce si este hallazgo guarda relación con los restos encontrados. Una vez concluidas las tareas de los antropólogos y policía científica, van a realizar una serie de rastrillajes aéreos con drones y a pie, a fin de determinar si existen otros indicios de interés.