Insólito: intentó robar un aire acondicionado de un shopping y se arrojó al vacío

El hecho ocurrió en un reconocido shopping de Rosario. Tras la caída, el ladrón fue detenido por la Policía.

Un insólito episodio tuvo lugar en la ciudad santafesina de Rosario, donde un hombre intentó robar un aire acondicionado de un shopping y se arrojó vacío. Como consecuencia, resultó herido y debió ser trasladado al hospital. En estos momentos, se encuentra detenido.

El hecho ocurrió el fin de semana en el shopping El Portal de Rosario. Allí, un delincuente fue descubierto mientras intentaba llevarse un aire acondicionado. Al observar la presencia de los agentes, el ladrón se dio a la fuga y se tiró al vacío.

Qué pasó con el ladrón del aire acondicionado Desde el medio La Capital detallaron que el sujeto cayó en un sector parquizado interno del complejo. Producto de la caída, el delincuente se lesionó la rodilla, por lo que no pudo continuar con su huida.

Por lo tanto, fue capturado por los efectivos. Como consecuencia de la caída, el ladrón fue atendido por el servicio de ambulancias y trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí, confirmaron que tenía un traumatismo en la rodilla izquierda.