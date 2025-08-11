Conmoción por la peluquera asesinada en Rosario cuando iba a una despensa junto a su hijo

Rosario sumó este fin de semana un nuevo episodio de violencia que conmociona a la ciudad. María Florencia González, peluquera de 37 años, fue asesinada en el barrio Empalme Graneros cuando iba a comprar una gaseosa junto a su hijo y un amigo.

Los investigadores sospechan que la confundieron con una persona vinculada a la venta de drogas en la zona. Su hijo, joven de 16 años, recibió un disparo en una de sus piernas y continúa internado.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, el ataque ocurrió cerca de las 22:30 del sábado, en la esquina de Cavour y Ottone, a metros del local de la víctima. Florencia salió de su casa junto a su hijo de 16 años y un amigo del adolescente para caminar hasta la avenida Juan José Paso y buscar la despensa.

Cuando llegaron a la esquina, varios hombres, entre dos y tres según algunos testigos, se les cruzaron y sin mediar palabras, comenzaron a disparar. Uno de los proyectiles impactó en el muslo derecho del hijo de Florencia, provocándole la fractura del fémur. El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital de niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado fuera de peligro. “El disparo le provocó una fractura en la pierna derecha”, confirmó la subdirectora del hospital, Silvia Giorgi.

Florencia, en cambio, recibió un impacto letal y murió en el lugar. La conmoción fue total.

“Es una locura que no podemos entender”, expresó Gonzalo, expareja de la víctima, desde la sala velatoria este lunes por la mañana. Relató que al momento del ataque él estaba trabajando como chofer de Uber. “Era una persona buena, trabajadora, sin problemas con nadie”, agregó conmocionado.

Por su parte, una vecina pidió rápida intervención de la policía para investigar el crimen y reclamó justicia. "Ojalá se haga justicia, porque no se merecía lo que le pasó. Ella era mamá y peluquera”, indicó.

Rosario: la hipótesis del asesinato por error

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la investigación, confirmó que el crimen se cometió con una pistola calibre 40, el mismo tipo de arma utilizada un día antes para atacar a tiros un búnker ubicado justo frente al domicilio de la víctima.

Cocheria Rosario Familiares y amigos despidieron este lunes a Florencia, la peluquera asesinada en Rosario durante el fin de semana.

"Esto nos hace presumir que pudo tratarse de un ataque por error. No tenía ningún tipo de conflicto con ninguna banda criminal, no había radicado ninguna denuncia. Era una persona completamente ajena a cualquier tipo de conflictividad barrial", explicó Saldutti sobre Florencia.

Los agresores se dieron a la fuga y hasta el momento no hay detenidos. La investigación sigue su curso, con relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a los vecinos del barrio.