Quién es el líder de la barra de Newell's que fue asesinado por un falso delivery

El barra de Newell's fue atacado a tiros cuando salía de su casa por un hombre, que se hacía pasar como delivery. Tras estar dos semanas internado, falleció.

Un barra de Newell's fue asesinado por un falso delivery, cuando salía de su casa, en la ciudad de Rosario. Dicho episodio de violencia genera preocupación en los vecinos de la ciudad santafesina, ya que no es la primera vez que ocurre un ataque de esta índole.

Se trata de Juan Domingo Ramírez (51), más conocido como “Cascarita”. Según trascendió, Ramírez integraba la banda narco Los Monos. El barra tenía diversas denuncias, causas y condenas en su contra por distintos casos relacionados a la narcocriminalidad.

El ataque contra Cascarita El pasado 22 de julio, Ramírez fue atacado a tiros cuando salía de su casa por un hombre, que se hacía pasar como delivery. El barra recibió un disparo en el cuello y otro en una de sus manos, por lo que debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí, estuvo internado en estado crítico por dos semanas, hasta que falleció.

Los investigadores sospechan que el asesinato del barra tiene un trasfondo detrás ligado al narcotráfico y el liderazgo de la barra de Newell's. Sin embargo, por el momento no hay ningún detenido por el crimen de “Cascarita”.

El crimen de “Pillín” Bracamonte Cabe destacar que el mes de noviembre del año pasado, las calles de Rosario se vieron aterrorizadas por uno de los crímenes más resonantes de los últimos tiempos. El 9 de noviembre de 2024, Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central, fue asesinado a la salida de un partido en el que su equipo se enfrentó con San Lorenzo.