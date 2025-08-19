Presenta:

¡Otra vez un lunes! Se conocieron los detalles del partido de Godoy Cruz por la fecha 7

La Liga Profesional dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura. Cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Juan Andrés Tuzzi

Ribonetto arrancó su etapa como DT del Tomba con dos derrotas.

Este martes, la Liga Profesional del Fútbol Argentino dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División y otra vez el partido de Godoy Cruz Antonio Tomba se jugará un día lunes.

Aunque esta vez será de visitante y en un mejor horario, comparándolo con el encuentro que debe afrontar el lunes 25 ante Vélez Sarsfield en el Feliciano Gambarte, que será a las 17.

El encuentro de la jornada 7 será el lunes 1 de septiembre en Vicente López, ante Platense, y el partido comenzará a las 19.15.

La Lepra, el sábado

Independiente Rivadavia, en tanto, jugará por la fecha 7 el sábado 30 de agosto de local en el Bautista Gargantini ante Argentinos Juniors. El partido comenzará a las 17.

Antes, la Lepra enfrentará por la fecha 6 a Tigre, el próximo viernes a las 20, en Victoria.

La fecha 7 completa

Viernes 29 de agosto

  • 19.00 Banfield – Tigre (Zona A)
  • 19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)
  • 21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

  • 14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
  • 17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
  • 17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)
  • 19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
  • 21.30 Vélez – Lanús (Zona B)

Domingo 31 de agosto

  • 14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)
  • 16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)
  • 16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)
  • 19.15 River – San Martín SJ (Zona B)
  • 21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre

  • 17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B)

