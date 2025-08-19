¡Otra vez un lunes! Se conocieron los detalles del partido de Godoy Cruz por la fecha 7
La Liga Profesional dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura. Cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.
Este martes, la Liga Profesional del Fútbol Argentino dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División y otra vez el partido de Godoy Cruz Antonio Tomba se jugará un día lunes.
Aunque esta vez será de visitante y en un mejor horario, comparándolo con el encuentro que debe afrontar el lunes 25 ante Vélez Sarsfield en el Feliciano Gambarte, que será a las 17.
Te Podría Interesar
El encuentro de la jornada 7 será el lunes 1 de septiembre en Vicente López, ante Platense, y el partido comenzará a las 19.15.
La Lepra, el sábado
Independiente Rivadavia, en tanto, jugará por la fecha 7 el sábado 30 de agosto de local en el Bautista Gargantini ante Argentinos Juniors. El partido comenzará a las 17.
Antes, la Lepra enfrentará por la fecha 6 a Tigre, el próximo viernes a las 20, en Victoria.
La fecha 7 completa
Viernes 29 de agosto
- 19.00 Banfield – Tigre (Zona A)
- 19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)
- 21.15 Instituto – Independiente (Zona B)
Sábado 30 de agosto
- 14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
- 17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)
- 17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)
- 19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
- 21.30 Vélez – Lanús (Zona B)
Domingo 31 de agosto
- 14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)
- 16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)
- 16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)
- 19.15 River – San Martín SJ (Zona B)
- 21.15 Racing – Unión (Zona A)
Lunes 1 de septiembre
- 17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B)