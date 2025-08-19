Avanza el nuevo microestadio de Obras en Godoy Cruz

El proyecto del club Obras Sanitarias avanza con fuerza gracias al aporte de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Subsecretaría de Deportes.

La construcción del microestadio del Club Obras Sanitarias registra un notable avance gracias al impulso de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Subsecretaría de Deportes. Este espacio deportivo, de 1.500 m. cuadrados, beneficiará a más de mil socios de la histórica institución, que pronto podrán disfrutar de modernas instalaciones para diversas disciplinas.

El intendente Diego Costarelli y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, recorrieron la obra para supervisar los progresos y dialogar con las autoridades del club. El proyecto comenzó en 2019 y encontró en el acompañamiento del Municipio un respaldo clave para acelerar cada etapa de la construcción.

El aporte de la comuna incluyó desde el cálculo de ingeniería y el diseño del proyecto hasta trabajos esenciales como la limpieza del terreno, excavaciones de bases, ensamblado del techo, provisión de equipamiento, compra de chapas, hierros y hormigón elaborado. Estas tareas permitieron que el microestadio esté próximo a ser finalizado.

Obras Sanitarias, un club con tradición La institución, con una gran tradición en el desarrollo deportivo, ofrece múltiples actividades como hockey, básquet, futsal, tenis, natación, taekwondo y gimnasio. La finalización del microestadio permitirá que equipos de diferentes disciplinas jueguen de local en su sede, evitando el alquiler de espacios externos.