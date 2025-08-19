Avanza el nuevo microestadio de Obras en Godoy Cruz
El proyecto del club Obras Sanitarias avanza con fuerza gracias al aporte de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Subsecretaría de Deportes.
La construcción del microestadio del Club Obras Sanitarias registra un notable avance gracias al impulso de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Subsecretaría de Deportes. Este espacio deportivo, de 1.500 m. cuadrados, beneficiará a más de mil socios de la histórica institución, que pronto podrán disfrutar de modernas instalaciones para diversas disciplinas.
El intendente Diego Costarelli y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, recorrieron la obra para supervisar los progresos y dialogar con las autoridades del club. El proyecto comenzó en 2019 y encontró en el acompañamiento del Municipio un respaldo clave para acelerar cada etapa de la construcción.
El aporte de la comuna incluyó desde el cálculo de ingeniería y el diseño del proyecto hasta trabajos esenciales como la limpieza del terreno, excavaciones de bases, ensamblado del techo, provisión de equipamiento, compra de chapas, hierros y hormigón elaborado. Estas tareas permitieron que el microestadio esté próximo a ser finalizado.
Obras Sanitarias, un club con tradición
La institución, con una gran tradición en el desarrollo deportivo, ofrece múltiples actividades como hockey, básquet, futsal, tenis, natación, taekwondo y gimnasio. La finalización del microestadio permitirá que equipos de diferentes disciplinas jueguen de local en su sede, evitando el alquiler de espacios externos.
Fundado el 25 de enero de 1938 en Benegas, Godoy Cruz, el Club Obras Sanitarias nació como un espacio destinado a empleados de la empresa homónima. Desde 2001, se convirtió en una institución abierta a toda la comunidad, con una infraestructura que incluye canchas de tenis, básquet, hockey, futsal y tres piscinas, consolidándose como un polo deportivo de referencia en Mendoza.