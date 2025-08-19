Godoy Cruz - Mineiro: qué calles estarán cortadas desde temprano y cómo será el operativo

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro este jueves desde las 19 en el Feliciano Gambarte por la Sudamericana. Todos los detalles del operativo de seguridad.

El Gambarte será el escenario del partido por Copa Sudamericana.

Desde el Gobierno de Mendoza dieron a conocer este martes los detalles del operativo de seguridad que se planificó para el día jueves, jornada en la que Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá en el Feliciano Gambarte a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta de los octavos de final del certamen continental entre el Expreso y el equipo brasileño se jugará ese día desde las 19, y con la presencia de hinchas visitantes.

Para este encuentro habrá una importante presencia policial y algunos detalles especiales que tienen que ver con la seguridad, y es clave conocerlos en la previa.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que habrá 400 policías destinados a mantener el orden dentro del estadio, mientras que se destinarán 50 oficiales más para controlar las adyacencias del Gambarte. Otros 200 guardias de seguridad privada estarán también dentro del estadio.

Al mismo tiempo, confirmaron que las puertas del estadio se abrirán a las 16 horas, es decir, tres horas antes del comienzo del encuentro.