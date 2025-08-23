Godoy Cruz tendrá las primeras canchas de pádel gratuitas de Mendoza: dónde estarán ubicadas

Un proyecto innovador que convertirá a Godoy Cruz en el primer departamento en ofrecer infraestructura de uso social, gratuita y de nivel profesional.

Avanza la obra en Godoy Cruz. Las canchas de pádel contarán con césped sintético, blindex, iluminación y gradas.

Godoy Cruz avanza con la construcción de canchas de pádel de acceso público y gratuito en el Parque San Vicente. El intendente Diego Costarelli recorrió la obra este viernes junto al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y funcionarios municipales, destacando la importancia de esta infraestructura para toda la comunidad.

Un proyecto para el deporte y la comunidad El proyecto, que se realiza en conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial, transformará a Godoy Cruz en el primer departamento de la provincia en ofrecer canchas de pádel de uso social. Según explicó Costarelli, el objetivo es garantizar que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de este deporte en crecimiento sin barreras económicas, promoviendo inclusión y oportunidades.

Las nuevas instalaciones se construirán con estándares profesionales: paredes de blindex, césped sintético de alta calidad, iluminación adecuada para el juego nocturno y gradas para recibir espectadores. Esto permitirá no solo el uso recreativo, sino también la organización de torneos competitivos que posicionen a Godoy Cruz como un punto de referencia del pádel en la región.

La obra, que se ejecutará en un plazo estimado de dos meses, cuenta con un subsidio provincial de 45 millones de pesos y una inversión total superior a los 100 millones. En paralelo, forma parte de un plan integral de modernización del Parque San Vicente, que ya ofrece canchas de fútbol y hockey, y que busca consolidarse como un verdadero polideportivo a cielo abierto.

pádel godoy cruz1 El intendente Diego Costarelli presentó junto a autoridades provinciales el avance de la construcción de las nuevas canchas de pádel en el Parque San Vicente. Prensa Godoy Cruz Para el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, esta iniciativa apunta al futuro: “El pádel tiene un gran potencial en Mendoza y en el país. Queremos que los referentes de este deporte surjan también de lugares como Godoy Cruz”, señaló.