Los cortes de tránsito que habrá por el partido de Godoy Cruz ante Mineiro

La Municipalidad de Godoy Cruz realizará un operativo por el encuentro que tendrá lugar este jueves.

Este jueves, a partir de las 19 horas, Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ante un nuevo encuentro en el Feliciano Gambarte, la Municipalidad de Godoy Cruz realizará un operativo para garantizar el uso responsable del espacio público.

De esta manera, habrá una serie de cortes de tránsito en diferentes intersecciones del municipio para ordenar la zona lindante el estadio. Las interrupciones en el tránsito serán a partir de las 13.30 horas, en los siguientes sectores:

Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Oeste.

Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Este.

Balcarce y Gral. Espejo (Guaymallén).

Lencinas y Remedios de Escalada (Guaymallén).

Lencinas y Mitre.

Avellaneda y Belgrano.

Montecaseros y Balcarce.

Zapata y Brandsen (Guaymallén).

Lencinas y Godoy Cruz (corte circulación Lencinas al Oeste).

Balcarce y J. Newbery (sobre el puente – corte circulación al Norte).

A. Tomba y Aconcagua (corte circulación calle Tomba).

A. Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba).

Lencinas y Belgrano.

Belgrano y Dorrego.

Estacionamiento medido Este jueves también se implementará estacionamiento medido eventual en la zona. El mismo funcionará dos horas antes y dos horas después del partido.

operativo-tomba-2-1 Este jueves habrá estacionamiento medido eventual en calles claves. Municipalidad de Godoy Cruz La modalidad se aplicará en más de 15 tramos de calles calves, entre ellas: