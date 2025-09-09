Ahorro en combustible: Banco Nación te devuelve $15.000 en YPF

Hasta el 30 de septiembre rige un beneficio para cargar combustible en estaciones YPF con un 15% de reintegro. La propuesta surge del Banco Nación e impacta a usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por esa entidad. La condición clave es operar a través de BNA+ MODO con pago mediante QR.

El esquema aplica todos los días, abarca todo el territorio nacional y establece un tope de devolución mensual por persona.

La mecánica es simple. Al abonar la carga en YPF se debe escanear el QR con la app BNA+ MODO y elegir una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación habilitada en el sistema. La devolución equivale al 15% de lo pagado y se acredita luego en la cuenta asociada a BNA+. No se trata de un descuento en el mostrador, sino de un reintegro que llega con posterioridad a la compra. La vigencia corre hasta el 30 de septiembre, con disponibilidad diaria durante ese período.

El beneficio es exclusivo para clientes del BNA que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, siempre dentro de BNA+ MODO. No alcanza a pagos con saldo en cuenta ni a otros medios fuera del flujo de QR de MODO. Para que el reintegro impacte, las compras realizadas con tarjetas adicionales requieren que el adicional tenga una cuenta monetaria en el BNA, ya que la devolución se deposita allí.

La promoción está dirigida a cartera de consumo y deja afuera las versiones corporativas. Se mantiene la validez en cualquier punto del país que acepte BNA+ MODO y opere bajo la red YPF.

Tope, plazos y letra chica

El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por mes y por cliente. Si durante el mes se usan varias tarjetas o se combinan plásticos titulares y adicionales, la devolución total no superará ese límite. El banco informa que la acreditación puede verse reflejada hasta 30 días después de la transacción. Es importante considerar que el BNA no asume responsabilidad sobre la calidad del combustible u otros productos adquiridos en la estación; su rol se limita a la operatoria del reintegro. La promoción corre todos los días, bajo las condiciones mencionadas, dentro del plazo fijado.

Para dimensionar el alcance real del ahorro conviene mirar un ejemplo numérico. Si una persona consume $40.000 en combustible en el mes y paga siempre con BNA+ MODO y tarjeta de crédito del Banco Nación, la devolución teórica sería de $6.000 (15% de $40.000). En ese caso no se alcanza el tope. Si el gasto mensual llega a $100.000, la devolución teórica sería de $15.000; allí se toca el límite mensual permitido por el programa.

Por encima de esa cifra, el 15% que exceda el tope ya no se acredita. Esta regla rige de forma mensual y se reinicia al comenzar un nuevo mes calendario dentro de la vigencia de la promoción.

Más allá de la mecánica, hay detalles operativos que ayudan a que la devolución llegue sin contratiempos. Conviene verificar que la app BNA+ MODO esté actualizada y que las tarjetas del Banco Nación figuren como medio de pago seleccionado antes de escanear el QR. Resulta útil chequear que la estación YPF acepte el flujo de QR de MODO en su terminal. El plazo de hasta 30 días para ver el reintegro es parte formal de la condición, por lo que no implica un error si la devolución no aparece de inmediato.

Qué promueve esta promoción

El esquema promueve un ahorro sostenido, especialmente en un contexto de gastos frecuentes en movilidad. La posibilidad de usarlo a diario amplía el potencial de recuperación del tope mensual, en particular para quienes realizan varios repostajes chicos en lugar de una sola carga grande. También se adapta a familias con tarjetas adicionales, siempre que se cumplan los requisitos de cuenta monetaria para acreditar las devoluciones.

Al tratarse de una promoción de alcance nacional, el beneficio acompaña viajes o traslados fuera del domicilio habitual, siempre que se opere dentro del circuito BNA+ MODO y se pague en YPF con tarjeta de crédito del Banco Nación.

En síntesis, la propuesta ofrece un 15% de vuelta en combustible en YPF, todos los días, con un tope de $15.000 por mes y devolución posterior en la cuenta vinculada. Exige pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de BNA+ MODO y respetar la operatoria de QR. La promoción rige hasta el 30 de septiembre y se orienta a usuarios de cartera de consumo. Con organización de compras y verificación de los pasos técnicos, el beneficio permite reducir el costo de movilidad dentro del período vigente.