Banco Nación: ofrece reintegros de $20.000 en supermercados y jugosas promociones farmacia para jubilados

Septiembre trae una buena noticia para quienes perciben su jubilación o pensión en el Banco Nación . Durante todo el mes, de lunes a viernes, rige un esquema de reintegros para compras presenciales en supermercados , vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.

El beneficio alcanza solo a personas que cobran haberes de Anses en una cuenta del BNA. La condición clave es pagar desde la app BNA+ con MODO y escanear el QR del comercio adherido. El incentivo puede combinarse con otras promociones y ayuda a aliviar el gasto en alimentos, limpieza y básicos, sin perder otros descuentos vigentes y beneficios bancarios. Siempre se trata de operaciones en caja, y el pago debe cursarse por el QR MODO para que la devolución proceda.

El programa aplica un 5% de ahorro y, además, reintegros acreditados en la cuenta vinculada a BNA+. El tope es de $5.000 por semana y de $20.000 por mes por cliente, contabilizado por CUIT. Para el banco, la semana corre de lunes a domingo y el mes va del primer al último día del calendario. Si se usan varios medios de pago del BNA, la suma de devoluciones se hace hasta alcanzar el tope mensual.

El beneficio es personal, no transferible, y apunta a la cartera de consumo . Para evitar contratiempos, conviene revisar el acumulado en la app y confirmar que la tarjeta esté asociada antes de pagar.

Además del ahorro en supermercados, los lunes hay un plus en farmacias para quienes cobran la jubilación en Banco Nación.

Dónde y cómo pagar

Para acceder, se debe pagar con tarjetas del BNA a través de MODO BNA+, escaneando el QR en línea de cajas. Son válidas las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco y la tarjeta de débito Mastercard del BNA. No corre para pagos con saldo en cuenta ni para operaciones hechas con otras billeteras o plataformas, y tampoco si el QR lo procesa un proveedor ajeno a MODO.

La promoción rige en cadenas como Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima y Josimar. Se aplica solo en sucursales propias; las franquicias quedan excluidas. Antes de pagar, conviene confirmar que el local esté adherido y que acepte QR MODO.

Lunes de farmacia: extra para tu bolsillo

Además del ahorro en supermercados, los lunes hay un plus en farmacias para quienes cobran la jubilación en el BNA. Ese día, pagando con BNA+ MODO, se obtiene 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco. También aplica con débito Mastercard cuyos plásticos comienzan con el BIN 551792. El tope de reintegro mensual es de $10.000 por cliente.

La vigencia se extiende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025, únicamente los lunes. Igual que en supermercados, la compra debe cursarse con QR MODO desde BNA+, porque otros medios o billeteras no generan devoluciones.

La acreditación de los reintegros no es inmediata y puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de la compra. El descuento se deposita en la cuenta monetaria asociada al perfil BNA+ de quien pagó, siempre que el medio haya estado vinculado correctamente antes de pasar por caja. En las cuotas en farmacias, el costo financiero informado por el banco es nulo: TNA 0%, TEA 0% y costo financiero total expresado en TEA 0%, por tratarse de un plan de tres pagos sin interés.

Como en toda promoción, el BNA no se responsabiliza por la calidad de los productos adquiridos, por lo que conviene conservar comprobantes y leer las políticas de cambio del comercio.

Para obtener mayor ahorro, conviene planificar compras semanales que no superen los topes y llevar un registro de lo reintegrado. Dividir la lista del mes en cuatro tandas ayuda, sabiendo que la semana bancaria finaliza el domingo. También suma combinar el beneficio con los días de oferta de cada cadena, pagando con BNA+ MODO para no perder la devolución.

Antes de ir al supermercado o a la farmacia, comprobá que las tarjetas estén habilitadas en la app y que el límite disponible alcance. Si quedan dudas, revisá la sección promociones en BNA+ o el sitio del banco y verificá que la sucursal figure adherida. Con organización, los topes semanales y mensuales rinden más y mucho mejor.