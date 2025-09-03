Banco Nación: cómo pagar el resumen de la tarjeta de crédito en dólares
El Banco Nación permite desarrollar esa maniobra para abonar el saldo de la tarjeta de crédito en la moneda extranjera. Cómo aprovecharlo.
El Banco Nación anunció una nueva herramienta digital que facilita a sus clientes el pago del saldo en dólares de la tarjeta de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación BNA+. Se trata de una especie de desregulación en la materia ya que anteriormente solo se podía realizar en la moneda del país, es decir, en pesos.
Con esta actualización, los usuarios podrán cancelar sus consumos en moneda extranjera de manera más sencilla y directa, sin necesidad de convertirlos previamente a pesos.
Cómo funciona el nuevo sistema del Banco Nación
El procedimiento es accesible desde la sección “Tu billetera" yendo a la opción de "Pagar servicios”. Allí, el cliente selecciona la tarjeta a cancelar, elige el monto en dólares y define la cuenta en esa divisa desde la cual se hará el débito.
Antes de confirmar la operación, es necesario aceptar el mensaje de Stop Debit, que evita que el sistema descuente automáticamente el saldo en pesos al vencimiento del resumen.
Requisitos importantes del Banco Nación
Para utilizar esta modalidad, es fundamental tramitar el Stop Debit al menos con 24 horas hábiles de anticipación comunicándose con el Centro de Atención al Cliente. De esta forma, se asegura que el pago se realice en dólares y no en pesos.
En paralelo, el banco ofrece la apertura gratuita de una caja de ahorro en dólares, sin gastos de mantenimiento. Esta cuenta se puede operar tanto desde la aplicación como en home banking y cajeros automáticos, además de permitir la compra y venta de divisas y el acceso a otros servicios financieros.
Con esta innovación, el Banco Nación busca darle a los clientes mayor control y autonomía en la gestión de sus consumos en moneda extranjera, ampliando las funcionalidades de su aplicación móvil y consolidándola como una plataforma integral para la administración de finanzas personales.