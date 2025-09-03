Banco Nación: cómo pagar el resumen de la tarjeta de crédito en dólares

El Banco Nación permite desarrollar esa maniobra para abonar el saldo de la tarjeta de crédito en la moneda extranjera. Cómo aprovecharlo.

El Banco Nación anunció una nueva herramienta digital que facilita a sus clientes el pago del saldo en dólares de la tarjeta de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación BNA+. Se trata de una especie de desregulación en la materia ya que anteriormente solo se podía realizar en la moneda del país, es decir, en pesos.

Con esta actualización, los usuarios podrán cancelar sus consumos en moneda extranjera de manera más sencilla y directa, sin necesidad de convertirlos previamente a pesos.

Cómo funciona el nuevo sistema del Banco Nación El procedimiento es accesible desde la sección “Tu billetera" yendo a la opción de "Pagar servicios”. Allí, el cliente selecciona la tarjeta a cancelar, elige el monto en dólares y define la cuenta en esa divisa desde la cual se hará el débito.

Antes de confirmar la operación, es necesario aceptar el mensaje de Stop Debit, que evita que el sistema descuente automáticamente el saldo en pesos al vencimiento del resumen.

Requisitos importantes del Banco Nación Para utilizar esta modalidad, es fundamental tramitar el Stop Debit al menos con 24 horas hábiles de anticipación comunicándose con el Centro de Atención al Cliente. De esta forma, se asegura que el pago se realice en dólares y no en pesos.