Banco Nación: la imperdible promoción para empleados públicos en ropa, nafta y comida

Una novedad para los clientes del Banco Nación es sin dudas conocer, mes a mes, qué promociones tendrán a su disponibilidad para aprovechar en septiembre. Anteriormente, se había conocido el beneficio de la cuenta remunerada en las cuentas sueldo del BNA, aunque en esta ocasión hay beneficios en compras en distintos rubros.

Uno de ellos es el beneficio que otorga el Banco Nación a empleados públicos que forman parte de la administración pública nacional en distintos organismos del Estado. Quienes cumplan con ese requisito y además cobren su sueldo en la mencionada entidad financiera, podrán ver el descuento a la hora de comprar indumentaria, ir al supermercado o cargar nafta .

A su vez, las personas con cuenta sueldo BNA en general tendrán una promoción del 100% de reintegro en sus compras con un tope mensual de $350.000, lo que significa que se pueden adquirir infinidades de productos a ese monto. Usuarios han indicado que reciben el 100% del reintegro comprando a través de la aplicación BNA+ en distintos locales sin tener promoción alguna.

Por ser parte de la administración pública nacional, el BNA confirmó que podés solicitar el adelanto de haberes recibiendo hasta $500.000 mensuales con una tasa de interés bonificada al 100%. El plazo de devolución es de hasta 35 días con acreditación inmediata a través de BNA+.

Mientras tanto, desde el Banco Nación recordaron que los empleados públicos nacionales siguen obteniendo un descuento del 30% en supermercados y mayoristas seleccionados que pueden consultarse en el siguiente link.

También pueden acceder al 25% de descuento en indumentaria comprando en locales adheridos como Adidas, Montagne, Equus, Crocs y muchos más que pueden ser consultados en el siguiente link.

Por último, el Banco Nación reafirmó el descuento vigente en la carga de combustibles con un 25% de descuento en cada carga. Desde la entidad recordaron indagar sobre los métodos de pago y topes mensuales en el sitio oficial del BNA para evitar confusiones.