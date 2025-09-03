Jubilados Anses: Banco Nación te reintegra $20000 en la compra de supermercado

Los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Nación tienen, en septiembre, un incentivo concreto para el gasto cotidiano. Al abonar en comercios físicos con la app BNA+ mediante la función MODO, y escanear el QR de locales adheridos, se activa una devolución del cinco por ciento del ticket.

La propuesta rige en todo el país entre lunes y viernes, desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2025. El esquema contempla límites claros: hasta cinco mil pesos por semana y un máximo de veinte mil pesos a lo largo del mes por cada persona identificada por CUIT. Según el banco, puede combinarse con otras promociones vigentes, siempre que cumplan sus propias condiciones.

El beneficio apunta a un universo específico: quienes cobran su jubilación de Anses en una cuenta monetaria del Banco Nación. Es personal, no transferible y exclusivo para consumo. Para que el reintegro proceda, la operación debe iniciarse desde BNA+, con MODO habilitado, y con la tarjeta o la cuenta del Banco Nación asociada previamente en la app. La devolución se acredita en la cuenta vinculada a BNA+ dentro de un plazo de hasta treinta días hábiles contados desde la compra.

Quedan excluidos los pagos realizados con otras billeteras o plataformas, así como los efectuados con saldo en cuenta fuera del flujo de MODO. Es clave revisar que la app esté actualizada y que el método de pago seleccionado sea el correcto antes de confirmar el QR.

La promoción aplica a consumos presenciales abonados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y con tarjetas de débito Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Topes, semanas y mes calendario

El mecanismo opera con dos techos. Por un lado, corre un tope semanal de cinco mil pesos. Para el Banco Nación, la semana se computa desde el lunes hasta el domingo. Un ejemplo simple: si una persona gasta sesenta mil pesos en ese lapso, el cinco por ciento equivale a tres mil pesos; todavía tendrá margen para nuevas compras elegibles hasta alcanzar el límite de la semana.

Por otro lado, existe un tope mensual de veinte mil pesos por cliente medido por CUIT. Ese segundo límite se calcula por mes calendario, del primer al último día. En septiembre, la ventana va del 1 al 30. Si el usuario llega al tope mensual, las compras siguientes no generarán reintegros hasta el próximo mes.

La promoción aplica a consumos presenciales abonados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y con tarjetas de débito Mastercard emitidas por el Banco Nación. Siempre debe operarse mediante BNA+ con MODO y escanear el QR del comercio adherido. No participan ventas por internet, links de pago ni transacciones telefónicas. La vigencia se concentra en días hábiles: si la compra se realiza un sábado o un domingo, no ingresa en el beneficio estipulado para el tramo de lunes a viernes.

El banco señala que, cuando exista disponibilidad, el reintegro puede acumularse con otras acciones promocionales. Por eso conviene consultar las campañas visibles en la app antes de pagar y confirmar que el local figura como adherido.

Cómo sacarle el máximo provecho

Antes de salir, es recomendable actualizar BNA+ y verificar que las tarjetas del Banco Nación estén bien asociadas. Dado que la devolución se calcula con un porcentaje fijo y topes, repartir un gasto grande en varias visitas dentro de la misma semana, o diferirlo a la siguiente, puede optimizar el uso del límite semanal. Si el usuario maneja varias tarjetas del Banco Nación, debe tener presente que los topes se cuentan por cliente y no por plástico.

Este programa ofrece un alivio directo al bolsillo jubilado y permite estirar el ingreso mensual sin trámites extra. Quien utilice la herramienta de manera sostenida podría alcanzar hasta veinte mil pesos de reintegros durante septiembre, siempre dentro de los límites semanales y mensuales. La condición central es cobrar la jubilación de Anses en el Banco Nación y pagar en comercios adheridos con BNA+ y MODO durante días hábiles. Ante cualquier duda, las bases y condiciones completas pueden consultarse en los canales oficiales y dentro de la aplicación, donde también se listan comercios participantes y campañas activas.