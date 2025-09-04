Banco Nación devuelve hasta $15.000 por mes en combustibles YPF

Banco Nación extendió hasta el 30 de septiembre una promoción que pega directo en el costo de moverse: 15% de ahorro en cargas de combustible realizadas en estaciones YPF , todos los días, con un límite de devolución de $15.000 por mes por cliente.

Es una acción pensada para uso cotidiano: no hay días definidos ni ventanas horarias especiales. La condición clave es el medio de pago: hay que abonar desde la app BNA+, usando MODO, y con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el propio banco.

El esquema es simple. Un ejemplo práctico: si en el mes gastás $100.000 en combustible y pagás como exige la promo, el banco te devuelve $15.000. Si superás ese valor, el reintegro ya no crece. El descuento no se ve en el ticket de la estación; impacta después en tu cuenta asociada a BNA+. El plazo informado para que figure la devolución es de hasta 30 días desde la compra. Si en alguna operación usás más de un medio de pago, la suma de reintegros se calcula hasta cubrir el tope mensualmente.

La promoción es exclusiva para la cartera de consumo. En otras palabras, la iniciativa no alcanza a productos corporativos ni a cuentas de empresa. Solo computan los pagos hechos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y siempre iniciando el proceso desde BNA+ con MODO. No aplica cuando se paga con saldo en cuenta (dinero disponible en la app sin usar tarjeta).

Hay un detalle a tener en cuenta si usás una tarjeta adicional: la persona adicional debe tener una cuenta monetaria en el Banco Nación para que la devolución pueda acreditarse a su nombre. El banco, como es habitual, no asume responsabilidad sobre la calidad del combustible o el servicio: el beneficio se limita al reintegro financiero.

Paso a paso para aprovechar la promo del Banco Nación

Primero, descargá o actualizá la app BNA+. Luego, asociá tus tarjetas de crédito del Banco Nación si aún no lo hiciste. Al cargar en YPF, pedí pagar con QR. Abrí BNA+, elegí MODO, escaneá el código y seleccioná la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Chequeá que estés usando la app correcta (BNA+) y que el pago se inicie desde MODO dentro de la app. Verificá también que la tarjeta elegida sea la de crédito del Banco Nación. Si tenés más de una tarjeta del banco, podés alternarlas; el tope de devolución es por cliente, no por plástico, y se renueva mes a mes mientras dure la vigencia. Guardá el comprobante digital por si necesitás control posterior.

Recordá que el reintegro no es instantáneo: puede demorar hasta 30 días en acreditarse, y aparecerá en la cuenta del titular o del adicional que pagó, según corresponda.

La promoción corre desde principios de año y finaliza el 30 de septiembre. Septiembre, entonces, es el último tramo para quienes buscan reducir el gasto en combustible sin cambiar hábitos. La ventaja de que sea válida todos los días facilita su uso en recorridos de rutina. Si cargás con frecuencia, organizá los pagos para no exceder el tope mensual y maximizar el 15%.