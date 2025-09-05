Banco Nación: el cambio revolucionario en las tarjetas Mastercard para compras online

En un contexto en el que las compras online ganan cada vez más terreno, el Banco Nación decidió lanzar a fines de agosto una medida que generó una revolución en Argentina y América Latina. Se trata de la simplificación de un paso clave para completar una adquisición por internet sin cargar los datos de una tarjeta de crédito o débito.

Desde un celular se pueden encargar zapatillas, un electrodoméstico o un pasaje. Pero hay un detalle que sigue molestando a muchos: tener que cargar los datos de la tarjeta en cada compra. Largo, repetitivo y, para algunos, inseguro. Pensando en esa necesidad, el Banco Nación dio un paso histórico.

Se convirtió en la primera entidad de Argentina y de América Latina en habilitar el registro de tarjetas Mastercard en Click to Pay, un sistema internacional que promete hacer todo mucho más fácil.

El mensaje es claro: la transformación digital ya no es promesa, es presente. Y cada avance como este acerca un futuro en el que las compras online serán más ágiles, más confiables y estarán al alcance de todos. Además, aseguran que servirá para fortalecer la confianza de aquellos que no se animan a comprar de esta forma.

El mecanismo es simple. Los datos de la tarjeta se guardan una sola vez en un entorno seguro. Después, cada vez que se compra en un comercio adherido, solo hay que seleccionar la opción Click to Pay , elegir la tarjeta y confirmar. Nada más.

Federico Cofman Mastercard Las compras online más fáciles con Banco Nación y Mastercard. Analía Melnik/MDZ

De esta manera, se evita tipear el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad en cada operación. Además de práctico, es mucho más seguro, porque esa información ya no circula en cada transacción. Está protegida bajo un estándar internacional de seguridad llamado EMV SRC, usado en todo el mundo.

La innovación del Banco Nación con este anuncio

Detrás de este anuncio hubo trabajo en conjunto. El Banco Nación, Red Link y Mastercard unieron fuerzas para poner en marcha el sistema en el país. Gracias a esa alianza, los clientes ya pueden empezar a usarlo sin esperar más.

Aunque parece solo un avance tecnológico, la iniciativa tiene un efecto más amplio. Para muchos usuarios, comprar en línea todavía genera dudas. Con este sistema, el Banco Nación busca dar un paso hacia la confianza de los argentinos que así lo utilicen. Que la gente sienta tranquilidad al pagar desde su casa o su celular, sin miedo a que los datos queden expuestos.

En un país donde cada vez más personas se animan a la compra digital, ofrecer este tipo de soluciones significa abrir la puerta a nuevos usuarios y fomentar la inclusión financiera. Se trata de mostrar que internet puede ser un espacio seguro para manejar el dinero.

Con la llegada de Click to Pay, el Banco Nación confirma su rol como líder en innovación. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de pensar en cómo esa tecnología mejora la vida cotidiana. Hacer que un trámite sea más rápido, que una compra sea más fácil y que un cliente tenga menos preocupaciones.