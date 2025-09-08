Más de 300 competidores serán parte de la XI Copa Provincia de Taekwondo en Mendoza

El evento se realizará en el estadio Vicente Polimeni el próximo sábado. Habrá representantes de la provincia, de otra partes del país y de Chile.

El próximo sábado 13 de septiembre, el Estadio Cubierto Dr. Vicente Polimeni de Las Heras será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwondo, organizada por la Asociación Profesional de Taekwondo (APTa).

El torneo reunirá a más de 300 taekwondistas de toda la provincia, además de representantes de Neuquén, Buenos Aires y Chile, que competirán en las modalidades de Formas y Lucha.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y promete ser una verdadera fiesta de este deporte.

La Asociación Profesional de Taekwondo (APTa), organizadora del evento, lleva más de 14 años formando practicantes en Mendoza, con 18 centros de entrenamiento en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Martín y Tunuyán.

El proyecto está liderado por el Maestro Ezequiel Unzien (VII Dan), referente nacional que participó en 9 campeonatos mundiales, dos de ellos con la Selección Argentina en Corea y Canadá, donde logró el título de Bi-Campeón Mundial. Bajo su guía, Mendoza ha visto nacer a múltiples campeones mundiales y ha consolidado su presencia en la escena internacional del Taekwondo.