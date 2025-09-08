Valentín Castellanos y una particular anécdota con los botines de Messi como protagonistas

Valentín Castellanos sigue trabajando para volver a tener una chance en la Selección argentina . El delantero mendocino, de 26 años, goleador y figura de la Lazio de Italia, fue citado en anteriores oportunidades por Lionel Scaloni . Pero hoy mirá la doble fecha de Eliminatorias desde afuera. A pesar de ello, no pierde las esperanzas porque sabe que el DT aún no define quién será el 9 suplente de la selección.

En la previa del encuentro entre Argentina y Ecuador, por la última fecha de la clasificación al Mundial 2026 , Taty analizó su presente, el del seleccionado y contó una anécdota con los botines de Lionel Messi como protagonistas, en una entrevista brindada a DSports Radio.

"Siempre trato de trabajar en silencio y cuando me toque estar en la Selección voy a dar todo. Vestir esa camiseta es lo más lindo y a pesar de que uno se enoja cuando no está, hay que trabajar al máximo porque no es sencillo estar ahí", destacó en el comienzo de la charla.

Al mismo tiempo, expresó sobre el fútbol de nuestro país, en el que no llegó a debutar en primera: "Miro fútbol argentino, me gusta ver a River, a Boca, el otro día vi el clásico de Rosario". Y contó sobre el interés de River : "El sondeo de River estuvo ahí. En su momento me llamó Matías Biscay. Fue algo muy lindo que te quiera Gallardo y River. Si en algún momento se tiene que dar, se verá".

Por otro lado, Castellanos habló de lo que significó para él poder jugar con Lionel Messi en la Selección y destacó: "Todo lo que te diga él (Messi), lo vas a hacer. Es el mejor de este deporte, hay que disfrutarlo. Cuando debuté en la Selección, mis amigos, mi familia, me preguntaban qué hacía, qué comía; esas cosas son muy locas".

Y contó una particular anécdota: "En mi primera convocatoria que estaba él, vi que dejó sus botines en el baño, me fije que no haya nadie y los toqué, ja".

"Es muy loco lo que transmite (Messi), es una persona común y corriente. La humildad que tiene es increíble, a nosotros los más jovenes nos trató re bien. Uno nunca piensa que va a llegar ese día. Nosotros crecimos en la era de Messi", agregó el mendocino.

Y al mismo tiempo, expresó: "Me emocionó muchísimas veces y poder tener la oportunidad de jugar con él un rato es algo que se disfruta mucho. Me gustaría que me haga la firma para tatuarmela. Lo tengo al Diego (Maradona) y me falta él".

Además, se refirió a la Liga en la que compite actualmente el 10 de la Selección, en la que él también jugó, y dijo: "La MLS es una liga competitiva, es muy física. Cuestan los primeros años, ya despué me acomodé en el New York City y pudimos ganar la MLS. Haber ganado la bota de oro me ayudó bastante para llegar a Europa".

Y cerró, sobre la posibilidad de volver a estar en el equipo: "Uno entiende que viene de atrás, sabemos lo que somos como Selección: la última campeona del mundo. Laburo para estar siempre, estoy acá en Europa para poder estar. Por suerte pude cumplir el sueño de debutar con la Selección. Lo que me tocó, son momentos que a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza".