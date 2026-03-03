El mendocino Valentín Castellanos eligió a los tres clubes más grandes del país y abrió el debate
Valentín Castellanos armó su top 3 de clubes más grandes del país y generó polémica entre hinchas argentinos.
Valentín “Taty” Castellanos, el delantero mendocino que hoy compite en la élite del fútbol europeo, volvió a ser noticia, pero esta vez fuera de la cancha. El ex jugador surgido en Mendoza fue consultado sobre cuáles considera los tres clubes más grandes del fútbol argentino y su respuesta no tardó en encender el debate.
Desde el exterior, donde viene consolidando su carrera, Castellanos dio su mirada personal sobre una discusión eterna en el país: la grandeza de los clubes. Como suele ocurrir cada vez que se toca este tema, las redes sociales explotaron y los hinchas reaccionaron con pasión.
Mientras continúa su presente en Europa y sigue siendo una referencia del fútbol mendocino en el exterior, el Taty demostró que, aun lejos del país, conoce bien las fibras que mueven al hincha argentino.
Porque si algo no cambia, esté donde esté, es que hablar de “los más grandes” siempre abre una discusión futbolera imposible de cerrar.
Las elecciones del mendocino Valentín Castellanos
El atacante de West Ham dijo: “Racing, Boca y River”. También respondió quiénes son los 3 delanteros más importantes de la historia de Argentina y afirmó: “Batistuta, Crespo y Messi”.
En la misma línea de elegir de tres en tres, Taty se quedó con los tres mejores delanteros del fútbol argentino y sorprendió su respuesta: “Maxi Salas, Merentiel y Maravilla Martínez”. Por otro lado, Castellanos dijo quiénes fueron los tres defensores más difíciles a los que enfrentó: “Araújo, Bremen y Rudiger”.