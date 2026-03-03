Presenta:

En vivo: con un golazo de Vergara, Racing le gana 1-0 a Atlético Tucumán

Por la fecha 8 del Torneo Apertura, Racing se impone en el Monumental José Fierro sobre Atlético Tucumán con un gol de Vergara al minuto 35.

MDZ Deportes

Racing enfrenta a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.

En el Monumental José Fierro, Racing y Atlético Tucumán le dan cierre a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El equipo de Gustavo Costas llega con varias bajas de peso, como los lesionados Valentín Carboni y Maravilla Martínez, y el expulsado Matko Miljevic.

El golazo de Vergara para el 1-0 de Racing

El minuto a minuto de Atlético Tucumán - Racing

