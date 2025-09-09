Un paseo de ultratumba: el cementerio abre sus puertas para educar de noche

El Cementerio de la Ciudad de Mendoza ofrece un recorrido nocturno gratuito que rescata la historia de educadores y artistas que marcaron a la comunidad.

Este martes 9 se realizará un nuevo recorrido por el cementerio de Capital.

El Cementerio de la Ciudad de Mendoza propone una nueva edición de su ciclo de recorridos nocturnos, esta vez dedicado a figuras que dejaron huella en la educación y la cultura local. Bajo el título “Educadores”, este martes 9, la actividad invita a conocer las historias de vida de docentes, artistas y gestores culturales que contribuyeron a formar a la sociedad mendocina desde distintos ámbitos.

Los protagonistas de cementerio nocturno Entre los protagonistas se encuentran Mary Morse y Margaret Collord, recordadas como las “Maestras de Sarmiento”, pioneras en la enseñanza y en la difusión de nuevos métodos pedagógicos. También se recordará a Julio Leónidas Aguirre, rector del Colegio Nacional de Mendoza, quien impulsó el ingreso de mujeres a la institución, un hecho que amplió las oportunidades educativas en la provincia.

cementerio de capital.jpg Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El circuito incluye, además, una parada en la tumba de Blanca Dalla Torre Vicuña, creadora del Teatro Infantil Pulgarcito, proyecto que funcionó como compañía de teatro y ballet con niños y niñas como protagonistas. Finalmente, se rendirá homenaje a Jesús Vera Arenas, fundadora de la Escuela Municipal de Danzas de la Capital, institución que continúa formando bailarines hasta la actualidad.

El recorrido será gratuito, con cupos limitados y acceso mediante inscripción en EntradaWeb. Comenzará a las 19 horas en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza, ubicado en San Martín 1100, Las Heras, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.