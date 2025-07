La historia del fantasma en moto que aparece camino a Villavicencio

En la inmensidad silenciosa del piedemonte mendocino, donde las huellas del pasado se mezclan con el viento seco y la soledad de los cerros, las ruinas de las Minas de Salagasta no solo guardan historia: también, misterio. A unos kilómetros al norte de Las Heras, camino a la Reserva Villavicencio , un relato inquietante recorre desde hace algunos años los senderos polvorientos de esta zona.

Uno de los que más ha escuchado esta historia es Julio Ramón, más conocido por todos como El Chavo, hijo de un minero que trabajó en Salagasta y que llegó a la zona cuando apenas tenía siete años. Conoce cada piedra y cada historia que ronda las ruinas. “Muchos me han contado que lo ven -la mayoría son personas que no se conocen entre ellos-. Es como una figura de un motociclista que aparece y los sigue un tramo. Después desaparece", dice.

Y en su relato asegura: "Pero no hace daño. Yo no lo he visto nunca, pero los fantasmas existen”.