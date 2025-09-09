Cuáles son los cortes de calles vigentes en Ciudad por las tareas de repavimentación
El Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de calles de la municipalidad busca intervenir en más de 140 tramos del centro. Los cortes vigentes.
A finales de junio, la Ciudad de Mendoza comenzó una serie de obras para la remodelación de más de 140 tramos de calles en diversos sectores de la capital mendocina, relacionadas al reacondicionamiento y reconstrucción del asfalto deteriorado. Obras que siguen avanzando y vienen motivando cortes y complicaciones lógicas en el tránsito.
Estas tareas, enmarcadas en el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, están organizadas en tres cuadrantes que incluyen todas las secciones de Ciudad. Pretenden repavimentar más de 169.000 m² de calzada, equivalentes a las 143 cuadras en mención.
Las labores iniciaron sobre calle Gutiérrez, primero en el sector comprendido entre Chile y Mitre y luego continuando hacia el este y completando la renovación de toda la arteria, hasta San Martín. También concluyeron las labores sobre España -entre Yrigoyen y Santa Cruz-, sobre Perú -desde Pedro Molina a San Lorenzo hasta Coronel Plaza- y sobre Gutiérrez -desde Belgrano hasta San Martín-.
En simultáneo, el municipio viene desarrollando un plan para la reconstrucción de veredas, que actualmente se implementa tanto en calle Godoy Cruz como Sarmiento. Además del corte total de esta última arteria por el plan específico para su renovación integral.
Cortes vigentes en Ciudad
Es por estos trabajos que la Municipalidad de Ciudad viene implementando cortes en el tránsito de algunas calles que quedan inhabilitadas mientras duren las tareas, los cuales todavía se aplican a varias arterias. A continuación las detallamos.
- Calle Sarmiento, corte total desde Perú hasta Belgrano. Circulación por ambas veredas con precaución.
- Calle Martínez de Rozas, corte total entre Julio A. Roca y Martín Zapata. El tránsito fue interrumpido. En las intersecciones con Avellaneda y Tiburcio Benegas se puede circular con media calzada habilitada.
- Calle Martín Zapata, corte total entre Rodríguez y Olascoaga. En la intersección con Belgrano solicitan precaución por calzada reducida.
- Calle Ituzaingó corte total desde Fray Mamerto Esquiú hasta Gobernador González.
Además de estas arterias, también alertaron desde Ciudad por la reducción de la calzada en otras cuadras, que obligan a circular con precaución.
- Calle Ituzaingó cortes parciales entre Coronel Díaz y Gob. González. Trabajan sobre media calzada y corralitos. El tránsito está habilitado.
- Calle San Luis calzada reducida por tareas preliminares antes de la pavimentación, en el tramo desde Salta hasta Montecaseros
Luego la situación de calle Las Heras, que es doble mano. En el tramo de San Martín a 9 de Julio está habilitada completamente la trocha sur (aunque piden circular con precaución por las tareas de ejecución de detalles y terminaciones) y en la trocha norte solo está habilitada media calzada.