Cuáles son los cortes de calles vigentes en Ciudad por las tareas de repavimentación

El Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de calles de la municipalidad busca intervenir en más de 140 tramos del centro. Los cortes vigentes.

Las obras se suman a un plan que busca modernizar y mejorar las calles de Ciudad.

A finales de junio, la Ciudad de Mendoza comenzó una serie de obras para la remodelación de más de 140 tramos de calles en diversos sectores de la capital mendocina, relacionadas al reacondicionamiento y reconstrucción del asfalto deteriorado. Obras que siguen avanzando y vienen motivando cortes y complicaciones lógicas en el tránsito.

Estas tareas, enmarcadas en el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, están organizadas en tres cuadrantes que incluyen todas las secciones de Ciudad. Pretenden repavimentar más de 169.000 m² de calzada, equivalentes a las 143 cuadras en mención.

Las labores iniciaron sobre calle Gutiérrez, primero en el sector comprendido entre Chile y Mitre y luego continuando hacia el este y completando la renovación de toda la arteria, hasta San Martín. También concluyeron las labores sobre España -entre Yrigoyen y Santa Cruz-, sobre Perú -desde Pedro Molina a San Lorenzo hasta Coronel Plaza- y sobre Gutiérrez -desde Belgrano hasta San Martín-.

En simultáneo, el municipio viene desarrollando un plan para la reconstrucción de veredas, que actualmente se implementa tanto en calle Godoy Cruz como Sarmiento. Además del corte total de esta última arteria por el plan específico para su renovación integral.

Cortes vigentes en Ciudad Es por estos trabajos que la Municipalidad de Ciudad viene implementando cortes en el tránsito de algunas calles que quedan inhabilitadas mientras duren las tareas, los cuales todavía se aplican a varias arterias. A continuación las detallamos.