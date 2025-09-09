Paso a Chile: ¿cómo se encuentra la frontera internacional?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico de Defensa Civil señala para este martes buenas condiciones climáticas en alta montaña, que se extenderían hasta horas la noche. A partir de las 21 horas se esperan nevadas importantes en zona sur frente a Malargüe, expandiéndose hacia zona central. La acumulación de nieve prevista para el sector sur es de 45 a 50 cm.

A primera hora de la mañana, las temperaturas en cordillera son las siguientes:

Para el día miércoles el pronóstico anticipa "mal tiempo al amanecer con nevadas en sector sur, extendiéndose hacia zona central con menor intensidad hasta media mañana. Tendencia a despejar desde el mediodía".

Las autoridades solicitan circular con precaución, y previo a inicia viajar hacia el vecino país corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, otra importante alternativa para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. El horario para transitar es desde las 9 hasta las 18 horas.