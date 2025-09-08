Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El cruce internacional permanece abierto las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil señala para este lunes "mal tiempo leve desde las 22 horas en zona sur, con precipitaciones moderadas durante la noche y madrugada del martes".

Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 13º

Las Cuevas: - 14°

Para el martes está pronosticado mal tiempo en cordillera con precipitaciones importantes de nieve en zona sur que comenzarán en la noche y se extenderán hasta la mañana del miércoles.