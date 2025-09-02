Cuál es la situación de los pasos fronterizos para cruzar a Chile

Qué dice la última actualización sobre los pasos Cristo Redentor y Pehuenche para viajar desde Mendoza a Chile.

Según la última actualización sobre el estado de los pasos fronterizos del Ministerio de Seguridad, el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile permanecerá habilitado este martes 2 de septiembre, desde las 9:00 hasta las 21:00, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

En tanto que el Complejo Fronterizo Los Libertadores (de Chile a Mendoza) se encuentra habilitado las 24 horas para vehículos particulares, buses y transporte de carga, según la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Gobierno de Chile).

Complejo Fronterizo Los Libertadores HABILITADO las 24 horas para vehículos particulares, buses y transporte de carga #UPFinforma @CFLosLibertador @DPPLosAndes — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) September 1, 2025

Se anuncia tiempo bueno (despejado), viento regular (29 a 38 Km/h, dirección oeste) y visibilidad regular, además de una temperatura aproximada de -14ºC.

En tanto que, según la última actualización, el Paso Pehuenche permanece cerrado por malas condiciones meteorológicas en la zona.