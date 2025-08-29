Presenta:

Paso Internacional Cristo Redentor

Anuncio de cierre y cambio de horario: así operará el Paso Internacional Cristo Redentor

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este sábado de forma preventivamente ante las malas condiciones climáticas.

Se avecina el cambio de horario en el Cristo Redentor. Foto: Osvaldo Valle
Se avecina el cambio de horario en el Cristo Redentor. Foto: Osvaldo Valle

El Paso Internacional Cristo Redentor cerrará este sábado, de forma preventiva, por mal tiempo. "Los informes meteorológicos indican un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera que afectarán las condiciones de transitabilidad seguras", informaron desde la Coordinación General del Paso Internacional Cristo Redentor.

Además, se recomienda que se informen de forma diaria sobre la reapertura.

Por otro lado, desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior detallaron que a partir del 1 de septiembre, el paso a Chile por el Cristo Redentor estará habilitado las 24 horas.

