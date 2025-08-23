El paso internacional Cristo Redentor estará abierto este domingo

Las autoridades del paso internacional Cristo Redentor informaron que durante este domingo el corredor internacional se encontrará habilitado para la circulación hacia y desde Chile, luego de los sucesivos cierres debido a la acumulación de nieve y los pronósticos de nevadas en la zona de alta montaña.

Durante la jornada de este sábado, el paso Cristo Redentor se mantuvo intransitable y los usuarios estaban a la espera de su apertura para este domingo, dependiendo de la evaluación de las condiciones meteorológicas. Las intensas nevadas y las temperaturas extremadamente bajas vienen condicionando la circulación por el paso que une Mendoza y Chile.

Las autoridades destacaron la importancia del cierre preventivo, implementado desde el miércoles, que ha sido fundamental para evitar accidentes en un camino que se había vuelto extremadamente peligroso. El equipo de Vialidad Nacional Argentina trabajó arduamente para despejar la ruta, que durante este sábado solo estuvo habilitada hasta Puente del Inca.

La noticia fue confirmada luego por la coordinación general del paso internacional, a cargo de Justo José Bascolo, que firmó un comunicado en el que informaron: "Se comunica a los usuarios que durante la jornada del 24 de agosto desde las 09:00 a 21:00 horas, el Paso Internacional permanecerá HABILITADO en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, con cierre de barrera las 19:00 hs en Uspallata".