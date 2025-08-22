Paso a Chile cerrado: así está el complejo Los Libertadores tras las intensas nevadas

El Paso a Chile mediante el Sistema Integrado Cristo Redentor mantiene su clausura total debido a las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana.

El Paso a Chile mediante el Sistema Integrado Cristo Redentor mantiene su clausura total debido a las intensas nevadas registradas en la zona cordillerana. La restricción comenzó el miércoles por la tarde, cuando las condiciones climáticas se deterioraron significativamente en el área montañosa.

Los pronósticos meteorológicos de la Dirección Provincial de Defensa Civil indican que el mal tiempo se extenderá durante toda la jornada del viernes. Las mejores condiciones climáticas recién llegarían con el amanecer del sábado, según informaron las autoridades competentes.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.52.04 PM Las temperaturas extremadamente bajas complican las labores de mantenimiento vial, con registros que podrían descender hasta los -25°C. Además, se registra una importante acumulación de nieve en el complejo Los Libertadores.

A partir del sábado se prevé una mejora sustancial en las condiciones meteorológicas de alta montaña. Tanto el fin de semana como los días posteriores presentarán cielos despejados, favoreciendo las tareas de limpieza y control en el Paso Internacional Cristo Redentor.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.52.09 PM Los equipos técnicos especializados continúan monitoreando el estado del terreno con maquinaria específica para estas condiciones extremas. La acumulación de nieve supera los 60 centímetros de altura en diversos tramos de la Ruta 7, complicando significativamente el tránsito vehicular.